Segunda vuelta: Fiscalía reporta que van 34 capturados en todo el país y aparecen 16 que estaban reportados como desaparecidos durante la jornada electoral

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La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la segunda vuelta presidencial y confirmó que, con corte al mediodía de este domingo, 34 personas habían sido capturadas en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el ente investigador, tres de las detenciones están relacionadas con presuntos delitos electorales, mientras que las otras 31 corresponden a personas que tenían órdenes judiciales vigentes por distintos delitos.

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Fiscalía reveló la cantidad de personas que fueron capturadas durante la segunda vuelta

Uno de los casos se registró en Villavicencio, Meta, donde un hombre habría intentado hacerse pasar por un testigo electoral. En Inírida, Guainía, las autoridades capturaron a un ciudadano señalado de intentar votar utilizando la identidad de otra persona. Entre tanto, en Valledupar, Cesar, un hombre fue detenido por presuntamente destruir una urna electoral.

La Fiscalía explicó que las demás capturas se realizaron en Bogotá y en departamentos como Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

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“Asimismo, se han materializado 31 capturas de personas que registraban órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos”, indicó el ente acusador.

Para atender la jornada electoral, cerca de 8.000 funcionarios de la entidad fueron desplegados en todo el territorio nacional con el objetivo de recibir denuncias y adelantar las investigaciones correspondientes.

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La Fiscalía también informó sobre la incautación de 114 millones de pesos en el municipio de Cantagallo, Bolívar. El dinero era transportado por tres personas que se movilizaban en una camioneta y fue puesto a disposición de las autoridades por uniformados del Ejército Nacional.

“Se adelantarán las actuaciones correspondientes por parte de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos para verificar el origen y eventual destino de los recursos”, señaló la entidad.

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Otro de los hechos destacados del balance tiene que ver con la ubicación de 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a votar durante la jornada.

Los ciudadanos fueron identificados en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, permitiendo actualizar sus registros ante las autoridades.