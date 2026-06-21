Segunda vuelta: MOE alerta por presiones de grupos ilegales a ciudadanos durante las elecciones en Antioquia

Reporte de la MOE sobre alertas en elecciones en Antioquia

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La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas durante la segunda vuelta presidencial en Antioquia al reportar, a través de un comunicado, denuncias sobre presunto constreñimiento a votantes por parte de grupos ilegales en el municipio de Remedios.

De acuerdo con el informe de apertura de la jornada electoral, las denuncias se presentaron en la vereda Lejanías y fueron conocidas a partir de la información entregada por el gobernador de Antioquia.

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MOE prende las alertas por presunto constreñimiento de grupos armados en Antioquia

El reporte de la MOE señala que “durante la jornada electoral se han registrado en el municipio de Remedios, vereda Lejanías, denuncias de presunto constreñimiento por parte de grupos ilegales hacia ciudadanos, según lo informado por el Gobernador de Antioquia”.

Además de esta situación, la organización también documentó otros hechos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades. En Apartadó se reportó la presencia de un vehículo con publicidad política cerca del puesto de votación San Francisco de Asís; en el Colegio Campestre Manzanares, en El Poblado de Medellín, se observó a jurados con manillas alusivas a una candidatura; y en Envigado se identificó otro vehículo con propaganda política cerca del Colegio San Marcos.

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Asimismo, en la Institución Universitaria de Bello se denunció que algunos jurados habrían guardado certificados electorales en sus bolsos, situación que también fue reportada a las autoridades competentes .

La MOE informó que todos estos casos fueron registrados en la plataforma “Pilas con el Voto” y trasladados a las mesas de justicia correspondientes para su verificación y seguimiento.

Hasta las 12:30 del mediodía, la organización había recibido 19 reportes de posibles irregularidades en municipios como Medellín, Bello, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Puerto Triunfo, El Carmen de Viboral y San Pedro de los Milagros.

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Para esta jornada, la MOE desplegó 142 observadores en 32 municipios de Antioquia con el objetivo de acompañar y vigilar el desarrollo del proceso electoral .

La organización anunció que continuará monitoreando la jornada e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier posible irregularidad o delito electoral.