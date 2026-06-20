Segunda vuelta: Cierran la frontera entre Colombia y Venezuela para las elecciones presidenciales

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Como parte de las medidas de seguridad para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, el Gobierno nacional ordenó el cierre temporal de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.

La restricción comenzó a aplicarse desde este sábado, 19 de junio, y hace parte del denominado Plan Democracia 2026, estrategia con la que las autoridades buscan garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y preservar el orden público en las zonas limítrofes.

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Cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela por la segunda vuelta presidencial

Migración Colombia confirmó que la medida se aplica en los pasos terrestres y fluviales autorizados, especialmente en departamentos con alta dinámica fronteriza como Norte de Santander, La Guajira y Arauca. Durante este periodo se reforzarán los controles migratorios en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La entidad explicó que el cierre estará vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio. La decisión quedó establecida en el Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, que modificó las disposiciones iniciales contempladas en el Decreto 0612 del 16 de junio.

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Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, señaló a El Colombiano que “en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, indicó la funcionaria.

La directora también reiteró que la entidad trabaja de manera articulada con las demás autoridades para fortalecer la vigilancia en los puntos de ingreso y salida del país.

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Las autoridades recordaron que los ciudadanos habilitados para votar en departamentos fronterizos deberán hacerlo dentro del territorio colombiano, en los puestos de votación donde se encuentran inscritos.

Asimismo, recomendaron a los viajeros consultar los canales oficiales y programar con anticipación sus desplazamientos para evitar contratiempos mientras se mantenga la restricción.

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¿Cuánto tiempo durará cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela?

El cierre temporal de la frontera colombo-venezolana comenzó este sábado y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

Durante ese lapso permanecerá restringido el tránsito de viajeros por los pasos oficiales terrestres y fluviales, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, según lo establecido por el Gobierno nacional.