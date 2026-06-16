A sacar los tenis: Medellín tendrá carrera nocturna gratuita que terminará con rumba aeróbica

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Los amantes de las carreras tendrán una nueva oportunidad de recorrer las calles de Medellín. La Alcaldía anunció la realización de una carrera recreativa nocturna de cinco kilómetros que, además de promover el deporte, busca acercar a la ciudadanía a dos importantes proyectos de infraestructura deportiva que se desarrollan en la ciudad.

La jornada, denominada Corre Medellín, se llevará a cabo este jueves 18 de junio a partir de las 6:30 de la tarde y es organizada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder).

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Medellín tendrá carrera nocturna gratuita este jueves 18 de junio de 2026

El punto de encuentro será la cancha de arenilla de Belén Los Alpes, ubicada en la carrera 83B con calle 29A, desde donde partirán los participantes para recorrer el suroccidente de la capital antioqueña.

La iniciativa busca promover la apropiación social y dar a conocer dos proyectos estratégicos para la ciudad: los Recreos y el Gran Parque Medellín.

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El recorrido finalizará en la pista de trote y ciclismo del Gran Parque Medellín, ubicado en el Aeroparque Juan Pablo II, donde los asistentes podrán participar en una jornada de rumba aeróbica.

La Administración Distrital destacó que la actividad será una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia por el territorio y disfrutar de una experiencia de integración a través del deporte y el espacio público.

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La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados. Por ello, la Alcaldía recomendó realizar la inscripción con anticipación mediante el formulario habilitado para el evento.

Con esta iniciativa, Medellín continúa impulsando espacios para la recreación y el bienestar, al tiempo que acerca a la comunidad a los proyectos que hacen parte de la transformación urbana y deportiva de la ciudad.