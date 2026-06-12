Aseguran que Abelardo De La Espriella no debe renunciar a nacionalidad de EE.UU. en caso de ser elegido como presidente

Abelardo De La Espriella no debería renunciar a su nacionalidad de Estados Unidos

La doble nacionalidad del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella continúa generando polémica. Sobre el tema. el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que el candidato no tendría que renunciar a su ciudadanía estadounidense en caso de llegar a la Casa de Nariño.

En declaraciones en Blu Radio, el exmagistrado explicó que la Constitución Política contempla una excepción para los colombianos por nacimiento que poseen otra nacionalidad.

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Abelardo De la Espriella no tendría que renunciar a su ciudadanía de Estados Unidos si es elegido presidente de Colombia

“La Constitución establece una incompatibilidad para el que tiene dos nacionalidades, pero enseguida agrega: salvo que sea nacional por nacimiento. Y aquí la persona a la que se refería ese concepto es nacional por nacimiento”, afirmó Arrubla a la emisora.

La discusión se ha intensificado luego de que se conociera que De La Espriella cuenta con ciudadanía colombiana y estadounidense, situación que para algunos sectores podría representar un eventual conflicto de intereses o una posible inhabilidad para ejercer la Presidencia.

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No obstante, Arrubla sostuvo que el artículo 191 de la Constitución es claro al establecer que la restricción no aplica para quienes son colombianos de nacimiento.

“La ley es muy clara: quien tenga doble nacionalidad no puede ejercer la Presidencia, salvo que sea nacional por nacimiento, o sea, que sea originario de Colombia”, reiteró el exmagistrado.

El jurista agregó que esta interpretación ya ha sido respaldada por decisiones del Consejo de Estado en procesos relacionados con otros funcionarios con doble nacionalidad, como los casos del exsenador Joaco Berrío y de la representante a la Cámara Lina Garrido.

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Otro de los cuestionamientos alrededor del candidato presidencial tiene que ver con el juramento de lealtad que deben realizar los ciudadanos durante el proceso de naturalización en Estados Unidos. Frente a este punto, Arrubla aseguró que, de asumir la jefatura del Estado colombiano, prevalecería el compromiso adquirido con la Constitución de Colombia.

“El juramento que es posterior debe primar sobre cualquier otra manifestación que se haya hecho. Si un nacional colombiano llega a la Presidencia de la República y tiene también la nacionalidad estadounidense, él no se puede declarar neutral. Él se debe a su patria de nacimiento y al cargo que asume”, señaló.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la discusión sobre una eventual inhabilidad de De La Espriella ya estaría resuelta desde el punto de vista jurídico, pues la posesión de una segunda nacionalidad no compromete la soberanía nacional cuando se trata de ciudadanos colombianos por nacimiento.