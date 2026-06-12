Claudia Carrasquilla denunciará a Isabel Zuleta porque reveló estaría prometiendo puestos en el Inpec a cambio de votos para Iván Cepeda

La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, luego de asegurar que recibió información y audios que, según afirmó, evidenciarían una supuesta estrategia para conseguir votos en favor de Iván Cepeda utilizando funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

A través de un video publicado a través de X, Carrasquilla aseguró que una fuente le informó sobre una presunta visita de Génesis Vélez Muñoz, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Zuleta, a la cárcel La Picota, en Bogotá.

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Claudia Carrasquilla reveló audios y chats que comprometerían a Isabel Zuleta con presunto constreñimiento en favor de Iván Cepeda

“Aquí me llegó una información de una fuente que me contó que usted envió a su funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo conocida como Génesis Vélez a la cárcel La Picota para hacer negocios con los votos, con los guardianes del Inpec y con las personas privadas de la libertad”, afirmó la congresista.

Según Carrasquilla, en unos audios que presentó se escucha a dirigentes sindicales y funcionarios del Inpec promoviendo apoyos para el senador Iván Cepeda.

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La representante aseguró que entre las conversaciones se haría referencia a la necesidad de buscar respaldo electoral entre trabajadores y personas cercanas al sistema penitenciario.

Asimismo, sostuvo que existen mensajes en los que, presuntamente, se ofrecería la restitución de cargos a personas desvinculadas del Inpec y se contemplaría la disposición de transporte para facilitar el traslado de votantes durante las elecciones.

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“En chats dice que usted está ofreciendo que a las personas que fueron desvinculadas o que van a perder el trabajo al interior del Inpec usted los va a restituir y que además de eso, para el día de las elecciones, usted está en capacidad de colocar buses para que trasladen a los votantes a los diferentes puestos de votación”, manifestó.

Carrasquilla también señaló que, según la información recibida, existiría interés en aumentar la participación electoral de los presos que están habilitadas para votar en la cárcel La Picota.

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La concejal anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de las autoridades y señaló que, en su criterio, podrían configurarse delitos electorales.

“Presentaré la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación para los funcionarios públicos que ya hice referencia y también ante la Procuraduría General de la Nación”, expresó.

Además, aseguró que tanto la senadora Isabel Zuleta como otros funcionarios mencionados por ella estarían incurriendo, presuntamente, en conductas relacionadas con constreñimiento al sufragante y corrupción al sufragante.

“Usted está incurriendo, al igual que los funcionarios del Inpec, en el delito de constreñimiento al sufragante”, afirmó Carrasquilla.