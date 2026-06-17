Wally reacionó sobre detención de Beto Coral en Estados Unidos y mandó mensaje a Abelardo De La Espriella

Foto Wally lanza mensaje tras detención de Beto Coral en EE. UU. y apunta contra Abelardo De La Espriella.

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La detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos continúa generando reacciones en Colombia. Esta vez, el senador y activista del Pacto Histórico, Wally, se pronunció sobre el caso y compartió un mensaje atribuido al creador de contenido, en medio del debate político que surgió tras su captura por parte de autoridades migratorias estadounidenses.

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A través de sus redes sociales, Wally publicó un mensaje en el que aseguró que Beto Coral envió una declaración desde Estados Unidos tras el procedimiento adelantado en su contra. En la publicación, el senador escribió: “¡Atención! Beto Coral envía este mensaje a Colombia en medio de esta persecución a voces críticas: ‘Resistan, y no se arrodillen ante nadie. Esta es una muestra de lo que puede pasar si este sujeto defensor de mafiosos llega a la Presidencia’”.

Beto Coral, Petro y Wally: las reacciones que sacudieron el debate tras su captura en Arizona

La frase fue interpretada como una referencia al abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, a quien sectores cercanos al activismo de Coral han mencionado en medio de la controversia. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas públicas que relacionen al candidato con la detención del activista.

El caso comenzó el pasado 16 de junio, cuando Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Homeland Security Investigations (HSI).

La información fue revelada inicialmente por el periodista Daniel Coronell, quien señaló que el propio Coral lo contactó mientras se desarrollaba el operativo migratorio. Según el relato conocido, el activista se encontraba acompañado de su hijo menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Posteriormente, Coronell difundió imágenes del procedimiento y explicó que Coral podría enfrentar un eventual proceso de deportación en Estados Unidos.

La situación provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien durante un Consejo de Ministros pidió la intervención de la Cancillería colombiana para revisar el caso y garantizar los derechos del activista.

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El mandatario cuestionó la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses y afirmó que Coral sería víctima de una persecución política. “Uno de los de la lista de exterminio que llamo yo acaba de ser detenido por ICE”, manifestó Petro.

Además, sostuvo que el activista había recibido amenazas de sectores opositores y pidió acciones diplomáticas. “La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política”, afirmó el jefe de Estado.

Finalmente, Petro insistió en que el Gobierno colombiano debía intervenir: “Cancillería tiene que moverse, que lo devuelvan y nosotros pagamos el transporte si es que no tenía derecho de quedarse allá”.

Tras estas declaraciones, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que el Consulado de Los Ángeles está brindando asistencia a Beto Coral y mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para hacer seguimiento al proceso.

La representación diplomática indicó que acompaña el caso luego de la solicitud realizada por el presidente Petro, quien pidió gestionar la situación del activista y asumir los costos de una eventual deportación hacia Colombia.

En paralelo, la actriz y gestora cultural Nórida Rodríguez también reaccionó a la captura y cuestionó públicamente las circunstancias del procedimiento. A través de sus redes sociales, compartió una publicación de Coral en la que el activista había denunciado un hecho relacionado con la campaña de Abelardo De La Espriella.

En esa publicación, Coral afirmó que durante un operativo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para recuperar bienes vinculados al narcotraficante Henry Carrillo, alias “Barriga”, en Cúcuta, habrían aparecido vehículos con publicidad de la campaña del candidato presidencial.

“Esto es grave. En este momento la SAE le está quitando los bienes al narcotraficante Henry Carrillo, alias ‘Barriga’, en Cúcuta, y ¿adivinen qué? Los camiones que llegaron a retirar elementos de las bodegas llevan la publicidad de la campaña de Abelardo De La Espriella”, escribió Coral.

El activista también cuestionó: “¿Qué relación existe entre quienes aparecen operando en estos predios del narcotráfico y la campaña de Abelardo? ¿Por qué aparecen vehículos identificados con esa campaña en medio de este procedimiento contra narcos? ¿Qué dice la campaña?”.

A partir de esa denuncia, Rodríguez preguntó públicamente: “¿Es por esto que detuvieron a Beto Coral? No quiero ni pensar cómo sería si ese señor llega a la presidencia. Todos estamos en peligro”.

Las afirmaciones de Rodríguez corresponden a una opinión personal y no están acompañadas de pruebas que demuestren una relación entre la denuncia de Coral y el procedimiento migratorio adelantado en Estados Unidos.

Mientras avanza el proceso, Beto Coral permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Su situación será definida ante las cortes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), donde se determinará si obtiene una fianza, continúa detenido o enfrenta un eventual proceso de deportación.

¿Quién es Beto Coral?

Franklin Humberto Coral Garrido, nacido en Medellín en 1986, es abogado y activista político. Desde 2015 reside en Estados Unidos y se convirtió en una de las figuras digitales más visibles del progresismo colombiano en el exterior.

Su contenido se ha caracterizado por defender al gobierno de Gustavo Petro y criticar al uribismo y al partido Centro Democrático. Su estilo directo en redes sociales le ha generado respaldo entre sus seguidores, pero también controversias y enfrentamientos legales.

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La captura del activista mantiene abierto un debate político en Colombia, mientras autoridades diplomáticas y sectores cercanos a Coral esperan una definición sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.