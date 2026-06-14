Segunda vuelta presidencial: ¿Cuándo inician las votaciones en el exterior?

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

A pocos días de la jornada definitiva que definirá el futuro de la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, el proceso electoral para los colombianos residentes fuera del país entra en su fase crucial. La segunda vuelta presidencial, que enfrentará en las urnas a los candidatos Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, contará con una semana completa de votaciones en los consulados alrededor del mundo.

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De acuerdo con el cronograma establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los colombianos habilitados para sufragar en el exterior podrán acudir a sus respectivos puestos de votación a partir del próximo lunes 15 de junio.

La jornada se extenderá durante toda la semana, permitiendo que el voto se ejerza de manera progresiva hasta el domingo 21 de junio, día en el que se cerrarán los comicios en todo el territorio nacional. El horario de atención para los ciudadanos será el habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (en hora local de cada sede consular).

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Para esta instancia decisiva, el censo electoral en el extranjero es masivo. Un total de 1.414.661 colombianos se encuentran habilitados para participar, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. La logística dispuesta para atender a esta población incluye:

1.489 mesas de votación habilitadas durante el periodo previo (del 15 al 20 de junio).

de votación habilitadas durante el periodo previo (del 15 al 20 de junio). 2.181 mesas disponibles exclusivamente para el día domingo 21 de junio.www.facebook.com

disponibles exclusivamente para el día domingo 21 de junio.www.facebook.com 253 puestos de votación distribuidos estratégicamente en 67 países.Instagram

Es importante recordar que el censo electoral para el exterior cerró el pasado 31 de marzo, por lo que no es posible realizar inscripciones nuevas ni cambios de lugar de votación para esta segunda vuelta. Los ciudadanos deben sufragar en el mismo puesto en el que quedaron registrados durante la primera vuelta o en procesos anteriores, según corresponda.

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Documentos indispensables

La Registraduría ha hecho especial énfasis en la documentación requerida para poder ejercer el voto. El único documento válido en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía. Los ciudadanos podrán presentar:

Cédula de ciudadanía física: Versión amarilla con hologramas. Cédula digital: Ya sea en su formato físico o a través del dispositivo móvil mediante la aplicación oficial.

Es fundamental tener en cuenta que, bajo ninguna circunstancia, se aceptarán otros documentos como pasaportes, contraseñas (comprobantes de trámite), libretas militares o carnés de otra índole. Quienes no presenten el documento legal exigido no podrán participar en la jornada electoral.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista*