“No violó a ninguno de sus hijos adoptados”: Petro dice que imágenes de presunto abuso fueron malinterpretadas

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse, en la noche de este lunes 15 de junio, al polémico registro de un presunto abuso denunciado el pasado domingo en la localidad de Usaquén. El aparente hecho de agresión sexual a un niño de 7 años del que es señalado un ciudadano estadounidense ha provocado profunda indignación en el país, pues, además, otros dos menores de 4 y 15 años fueron encontrados en la vivienda donde se hospedaba el norteamericano.

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Sin embargo, en las últimas horas las autoridades han difundido versiones que apuntarían a que lo visto por la comunidad fue malinterpretado y el caso no constituiría un abuso sexual. Según Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), “se descartaría violencia sexual física”, basado en los exámenes y entrevistas realizadas al menor.

Sin embargo, aclaró que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación continúa a la espera, también, del dictamen de Medicina Legal.

Declaración de Petro

Por medio de la red social X, el jefe de Estado emitió un extenso pronunciamiento sobre lo ocurrido, y señaló que podría tratarse de un malentendido: “Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

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Según Petro, el hombre sacó al balcón a su hijo después de que este se atorará mientras ingería unos alimentos, y “las imagenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”.

“Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones”, agregó, pues se conoce que los menores estaban en un proceso de adopción por parte del extranjero y su pareja.

Es importante tener en cuenta que las autoridades judiciales competentes y el propio ICBF no han dado más detalles sobre el caso ni un veredicto final sobre la responsabilidad del hombre, quien continúa siendo investigado.

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“Buena lección de realidad”

Según el mandatario, la supuesta confusión es una “buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”. En su mensaje, aprovechó también para hablar sobre distintos temas de actualidad, como la guerrilla, las elecciones presidenciales y la inteligencia artificial.

Entre sus comentarios sin relación con el supuesto abuso, Petro se refirió nuevamente al candidato presidencial Iván Cepeda asegurando que “dineros extranjeros de genocidas y narcotraficantes” le hacen ver a la sociedad colombiana “como guerrilleros a los que nunca tomaron un arma en las manos y son simplemente un filósofo tratando de comprender la verdad que se escondía, porque a su padre, siendo senador de la república y compañero mío en mi trabajo parlamentario, lo asesinó unos militares”.

Entre otros asuntos que menciona, el mandatario habla también sobre los enfrentamientos bipartidistas en el siglo XX, el nacimiento de las Farc, el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda y el paramilitarismo.

“Los colombianos estamos expuestos como todo el mundo a la manipulación informática, y se está usando plenamente en estás elecciones de Colombia. Nos quieren embrutecer a través de la inteligencia artificial en los canales de información”, añadió, y afirmó que cree que “hemos transformado en pedófilo alguien que no lo es”.