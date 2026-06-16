Directora del ICBF dice que “se descartaría violencia física sexual” en caso de hombre con menor en Usaquén

En una entrevista con el medio Caracol Radio, la directora del Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, dio declaraciones sobre el estado de los tres niños rescatados de una vivienda en Usaquén donde un ciudadano estadounidense fue visto, presuntamente, abusando sexualmente de uno de ellos.

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Se trata de unos hermanos de 4, 7 y 15 años que fueron encontrados en un apartamento del edificio Niido, en el barrio Navarra, después de una denuncia ciudadana sobre lo que estaría sucediendo en el balcón del lugar ante la vista de todos.

Investigaciones sobre lo ocurrido

Los tres menores ya están bajo protección del ICBF y recibieron atención médica interdisciplinaria e integral en el Hospital Simón Bolívar, en el marco de la activación por sospecha de código blanco (abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes), del cual ya fueron dados de alta.

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Cáceres comentó, en conversación con el medio citado, que “se descartaría violencia sexual física”, basado en los exámenes y entrevistas realizadas al menor. Sin embargo, aclaró que “hay otros factores (que inciden) en un abuso sexual”, por lo que continúa la investigación, a la espera, también, del dictamen Medicina Legal.

Fuerte llamado a políticos

Por medio de redes sociales, la directora de la entidad también se pronunció sobre la mención de los hechos en discusiones políticas y lanzó un duro llamado a la ciudadanía: “Lo que no es posible es la utilización política que algunos están haciendo sin saber del caso, y sin esperar los tiempos y procesos”.

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“Entiendo el fervor político que esta semana tiene pero de ninguna manera se paren en las historias de vida de niños que no conocen, ni utilicen ningún caso mediático que involucre niños sin saber, la política no se hace con las historias de niños”, aseveró, pues multiples políticos han utilizado el caso en el marco de la campaña de la segunda vuelta presidencial.

Igualmente, rechazó los rumores sobre un posible actuar indebido por parte del ICBF u otras entidades en el caso, señalando que tales “especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad que pueden afectar procesos vitales de muchos niños y niñas que no tienen ninguna relación con lo electoral”.

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“Ya dicen cosas que rayan con los límites. Todos los niños van a ver la huella digital que están dejando en las redes sobre sus vidas”, terminó por advertir.