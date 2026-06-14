Denuncian alarmante caso de abuso a un menor en un edificio de Usaquén: vecinos vieron todo desde la calle

Al mediodía de este domingo, 14 de junio, vecinos de un barrio en la localidad de Usaquén llamaron la atención sobre un presunto caso de abuso sexual infantil que estaba ocurriendo a la vista de todos en un inmueble de la zona. El hecho se registro en el edificio Niido, ubicado en la intersección de la calle 106 con avenida 19, y llevó a la comunidad a alertar inmediatamente a las autoridades.

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Según testimonios, el individuo estaba cometiendo actos sexuales con un menor de aproximadamente seis años en el balcon de uno de los apartamentos. “Fue algo muy impactante. Al principio pensé que era un juego, pero luego varios vecinos empezamos a gritarle ‘abusador, suéltelo’, porque todos estábamos viendo lo que ocurrío”, señaló un testimonio.

“Aun así, el hombre continuó y después entró al niño al apartamento, cerró el balcón y desapareció”, contó la misma persona, quien estuvo entre el grupo de vecinos que hicieron presencia alrededor del edificio con la intención de parar lo que estaba ocurriendo.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, reveló que al sitio acudieron funcionarios especializados de la Policía de Infancia y Adolescencia y personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), se desplazaron al lugar para verificar la denuncia y adoptar las medidas correspondientes. El niño fue llevado a un centro asistencial para su valoración, y el adulto está en poder de las autoridades para verificar su identidad, antecedentes y las conductas realizadas con el menor.

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Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que se dispuso un equipo de la Defensoría de Famila para atender el presunto abuso sexual.