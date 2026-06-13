La misteriosa desaparición del escolta de un concejal de Bogotá: salió del trabajo y apareció 36 horas después al borde de la muerte

El escolta José Alquiber Ortiz Moreno, miembro del esquema de seguridad del concejal de Bogotá Fernando López Gutiérrez, murió esta semana en misteriosas circunstancias tras desaparecer durante casi dos días, algo que ha provocado múltiples interrogantes entre sus familiares y conocidos. El hombre se despidió con normalidad del cabildante, pero apareció cerca de 36 horas despues en graves condiciones de salud.

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Según López Gutiérrez, el escolta finalizó su trabajo el miércoles 10 de junio a las 5:00 de la tarde y se despidieron con normalidad: “Le dije: ‘Chao, mano, váyase tranquilo, ya hoy no vamos más’, y se fue. Desapareció desde ese día”. Al parecer, el rastro de Ortiz Moreno se perdió poco después, y solo reapareció en la madrugada del viernes 12 de junio.

El escolta, perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue traslado a un centro médico, pero falleció horas después. Por esto, pese a que no se ha divulgado un informe oficial sobre las causas de su muerte, las autoridades contemplan la posibilidad de que Ortiz haya sido víctima de escopolaminación y hurto.

Llamado del concejal

El cabildante se manifestó en el Concejo sobre la extraña muerte de su escolta, y solicitó que haya una investigación exhaustiva para que el caso no quede impune. “Este hombre era escolta de la Unidad Nacional de Protección. Hago este llamado también para las personas de a pie. El señor José Ortiz, la persona que venía cuidándonos hace dos años, como es una persona de a pie, no puede quedar ahí. Como pasó con Rubén Darío Sáenz, que era un asesor de la Secretaría de Hacienda, tampoco puede quedar ahí“, aseguró.

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Por su parte, esa corporación también lamentó el fallecimiento de Ortiz Moreno y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y seres queridos del escolta, así como con el concejal y su equipo de trabajo. “Los concejales de Bogotá se unen al sentimiento de dolor de quienes conocieron al señor José Alquiber Ortiz Moreno y expresan sus deseos de fortaleza y resignación para su familia y allegados”, dijo el Concejo en un comunicado.