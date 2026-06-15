Menores encontrados en apartamento con presunto abusador en Usaquén serían adoptados: esto dijo la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación se pronunció este lunes, 15 de junio, sobre el caso de presunto abuso registrado el pasado domingo en la localidad de Usaquén. El hecho, que estremeció a los vecinos de la zona, llevó a la captura de un ciudadano extranjero que, al parecer, estaba agrediendo sexualmente a un niño de 7 años en el balcón de un edificio y que estaba con otros dos menores al interior del inmueble.

El delito ocurrió en el edificio Niido, ubicado en el barrio Navarra de esa localidad al Norte de Bogotá, y movilizó a diferentes organismos estatales para esclarecer lo sucedido. Desde Migración Colombia confirmaron que el hombre, proveniente de Estados Unidos, había ingresado al país como turista por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado el pasado 6 de junio.

Por su parte, la Procuraduría anunció que “designó una agencia especial en materia de familia y la intervención de un procurador en materia penal para realizar seguimiento a las actuaciones derivadas del presunto caso de violencia sexual contra una menor de edad ocurrido en el norte de Bogotá“.

Además, agregó que verificarán las actuaciones realizadas con el proceso de adopción de los tres menores por parte de una pareja estadounidense. Es decir, los tres niños estaban o habían estado bajo protección del Estado.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informaron que “los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”. Agregaron, también, que por tratarse de menores la información del caso es reservada, y reiteraron el llamado a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños.