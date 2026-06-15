A días de la segunda vuelta: Cepeda acusa a De la Espriella de saquear la salud en el Caribe

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda presentó una nueva denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por su presunta participación en irregularidades graves dentro de la extinta EPS Saludvida. Según Cepeda, durante la representación legal que hizo la firma De la Espriella Lawyers a Saludvida, se presentaron “por lo menos, tres hechos de enorme gravedad”.

Puede leer: Las dos caras de la jornada electoral: Así fueron los cierres de campaña de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico aseguró que la EPS le entregó a la firma un contrato por 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones correspondían a honorarios de defensa y el resto a una “prima de éxito”. “Estos pagos habrían comprometido recursos públicos y parafiscales de la salud, lo cual sin duda constituye un delito grave, puesto que la regulación y jurisprudencia vigente es muy clara en señalar que no se permite destinar recursos de la salud para pagar defensa jurídica”, afirmó Cepeda.

Además, el candidato señaló que, mientras la EPS atravesaba una grave crisis financiera, habría trasladado su patrimonio a Panamá mediante una transacción para ocultarlo. Cepeda lo acusa de los delitos de administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.

Le puede interesar: De la Espriella supera a Cepeda en un 7 % en la recta final hacia la Presidencia: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

El candidato de izquierda, quien aparece detrás de De la Espriella en las encuestas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio, aseguró que estos hechos afectaron la atención a los afiliados de la EPS en la región Caribe.Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado específicamente sobre esta denuncia relacionada con Saludvida (aunque ha calificado anteriores señalamientos de Cepeda como “falsos” y parte de una estrategia electoral).

La Fiscalía General de la Nación deberá ahora analizar las pruebas presentadas y decidir si abre una investigación formal. Este nuevo capítulo judicial reaviva el debate sobre la crisis de las EPS y el uso de recursos públicos en el sistema de salud colombiano. Publimetro seguirá de cerca los avances de este caso.