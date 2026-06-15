Petro habla de poner visas a estadounidenses tras caso de abuso en Usaquén: “quieren convertirnos en un prostíbulo pervertido”

En la noche de este domingo, 14 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de abuso sexual infantil registrado en el balcón de un apartamento en Usaquén y denunciado por miembros de la comunidad. El mandatario expresó su rechazo al hecho por el cual fue capturado un ciudadano estadounidense, y habló sobre las políticas migratorias del país.

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“Viven solitarios y reprimidos”

“Si Colombia acoge las políticas que Milei hizo en Argentina, simplemente se suicida” afirmó, sin referirse especificamente a una política del gobierno de su homólogo argentino, y aseguró: “No es posible que tanta ignorancia producida con dinero desde Miami no nos permita razonar sobre la vida y nuestros hijos”.

“Desde Miami solo hay la intención de convertirnos en un prostíbulo pervertido”, insistió el mandatario, y afirmó que los extranjeros que vienen a Colombia con fines de explotación sexual pretenden “realizar lo que no pueden hacer en EEUU porque viven solitarios y reprimidos”. El jefe de estado aseguró que tales individuos buscan materializar sus “ansias sexuales” en “países que consideran inferiores y pobres”.

En su publicación, Petro también aseveró que Colombia debería implementar “visas de sanidad” hacia los ciudadanos de Estados Unidos al igual que desde el país norteamericano imponen una visa a los colombianos. Esto, con el fin de “evitar que pedófilos que en EEUU abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual”.

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El alcalde Galán también se pronunció

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también expresó su rechazo afirmando que, aunque “serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”,, debe enfatizar que “en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

El extranjero capturado, de quienn aun no se conoce la identidad, entró al país el 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y fue encontrado en el apartamento donde se observaron los actos de agresión sexual con otros dos menores de edad. En total, tres menores de 4, 7 y 15 años fueron puestos bajo la custodia del ICBF y llevados a centros asistenciales tras lo denunciado en la mañana del domingo.