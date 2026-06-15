Esta es la identidad del estadounidense señalado de abusar de un niño en Usaquén: menor dio testimonio clave

En medio de la indignación que ha generado el caso del hombre registrado cometiendo, presuntamente, un abuso sexual contra un niño de 7 años en un apartamento en Usaquén, se ha revelado la identidad del señalado, quien sería un ciudadano estadounidense de 36 años. El hecho ocurrió en el barrio Navarra, en esa localidad del norte de Bogotá, y fue denunciado por vecinos que vieron como ocurría la situación en el balcón de una vivienda del edificio Niido.

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Llegó al país el 6 de junio

Durante las últimas horas, se ha conocido que el niño de 7 años y otros dos menores de 4 y 15 años son hermanos. Grant gail, el individuo proveniente de Texas que fue capturado por las autoridades el pasado domingo 14 de junio, estaría en un proceso para adoptar a los infantes junto con su pareja, también norteamericana.

Desde Migración Colombia confirmaron que Gail había ingresado al país como turista por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado el pasado 6 de junio. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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Testimonio del menor

El medio El Tiempo reveló que ya se han realizado las entrevistas forenses a los menores rescatados y estas habría arrojado un resultado negativo. “El menor indica que él se pone furioso por lo de un juguete y que lo único que hace el señor, al que se refiere como ‘padre’, es sacarlo al balcón a calmarlo“, le contó una fuente al diario.

Una vez se entregue el dictamen de Medicina Legal, el fiscal que asumió el caso hará las investigaciones correspondientes para definir que sucederá con el extranjero.