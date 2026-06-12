“No hizo ni uno”: Federico Gutiérrez arremetió contra Petro que había prometido construir cinco metrocables en Medellín

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; y Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: Captura de pantalla / Presidencia)

Federico Gutiérrez arremetió contra Gustavo Petro por promesas de construcción de metrocables en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una nueva crítica contra el presidente Gustavo Petro al asegurar que durante su Gobierno no se materializó la promesa de construir cinco nuevos metrocables para la capital antioqueña.

A través de sus redes sociales, el alcalde recordó el anuncio realizado por Petro y afirmó que ninguna de esas obras llegó a ejecutarse.

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Federico Gutiérrez aseguró que Petro prometió cinco metrocables y no cumplió

“¿Se acuerdan que Petro prometió construir cinco metrocables nuevos para Medellín? Pues no hizo ni uno”, escribió Gutiérrez a través de su cuenta de X.

Entonces, el alcalde anunció que su administración proyecta iniciar en 2027 las obras del Metrocable de San Antonio de Prado. “En cambio nosotros el año entrante comenzaremos la construcción del Metrocable a San Antonio de Prado”, señaló.

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Federico Gutiérrez aprovechó el mensaje para marcar diferencias, “la diferencia es más que obvia, falsas promesas versus acciones concretas y reales. Discursos de odio versus ejecutorias. Esa es la gran diferencia entre estos dos modelos de gobierno”, expresó.

El mandatario local concluyó su publicación con una frase que ya ha utilizado en anteriores ocasiones para cuestionar al Gobierno del presidente Petro: “Que pronto cese la horrible noche”.

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El proyecto del Metrocable de San Antonio de Prado fue presentado como una nueva alternativa de conexión para el corregimiento más poblado del país.

La obra, que tendría cerca de cinco kilómetros de longitud y seis estaciones, conectará la centralidad de San Antonio de Prado con la estación La Estrella del sistema Metro, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento.

Según lo anunciado por las autoridades, la construcción comenzaría en 2027 y la línea entraría en operación hacia 2030, con una inversión estimada de 1,3 billones de pesos.