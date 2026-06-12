Caso penal Blessd: Fiscalía reveló impresionantes detalles de actuación de Blessd en el presunto secuestro del cantante Pirlo

Se conocen nuevos detalles sobre el proceso judicial contra el cantante Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, fueron revelados durante la continuación de la audiencia realizada este viernes, 12 de junio, ante el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado al artista, así como a Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, por hechos relacionados con el imitador de Bless y su manager, Andrés Felipe Sánchez, más conocido como Osuma Yo me llamo.

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Revelan detalles de lo que habría hecho Blessd con el cantante Pirlo y su equipo, en otro caso de presunto secuestro

En medio de la audiencia, la Fiscal reveló las declaraciones que se hicieron en otro proceso paralelo que debe enfrentar el cantante, por el presunto secuestro del cantante Pirlo y su equipo, al haber sido señalados de robarse unas joyas de Bleesd.

En una de las declaraciones, que se repite en varias oportunidades las mismas circunstancias por quienes denunciaron como víctimas.

Según el testimonio presentado por el ente acusador, Blessd habría impedido que los presentes abandonaran Medellín hasta obtener los resultados de unas pruebas de sangre que, les sacaron en el mismo lugar en el que fueron retenidos, hasta que se pudiera determinar quiénes eran responsables del robo de unas cadenas pertenecientes al cantante.

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“Blessd dijo que nosotros no nos podíamos ir de Medellín hasta que él pudiera constatar, a través de los resultados de la muestra de sangre, que no fuéramos nosotros”, leyó la fiscal durante la audiencia.

De acuerdo con la declaración, el artista también les habría manifestado que ya conocían información sobre las familias de los asistentes.

“Nos dijo que él mismo había ido a Cali a averiguar con la familia de cada uno de nosotros, que ellos los habían investigado y sabían dónde vivían”, señaló la fiscal al citar el relato.

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La representante del ente acusador aseguró que, mientras permanecían en la vivienda, las personas estaban custodiadas por hombres encapuchados y armados.

En medio de esa situación, según el testimonio, llegó una enfermera para extraer muestras de sangre a cada uno de los presentes.

“Dímelo Jara llegó diciendo que había llegado la enfermera y que nos iban a tomar una muestra de sangre a cada uno para comprobar que la sangre de nosotros era la misma que el ladrón había dejado en la casa de Blessd cuando se metieron y le robaron las cadenas”, expuso la fiscal.

La investigación sostiene que las personas eran llevadas individualmente a otra habitación para la toma de las muestras, mientras continuaban bajo vigilancia e intimidación.

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Posteriormente, Blessd habría reiterado que ninguno podía abandonar la ciudad hasta conocer los resultados de los exámenes.

“Blessd nos dijo que no nos podíamos ir de Medellín y que nos teníamos que ver el sábado por el tema de los resultados”, indicó la funcionaria judicial.

Según el relato presentado por la Fiscalía, hacia las 11:30 de la noche Blessd y Dímelo Jara autorizaron la salida de las personas, pero previamente las habrían amenazado para evitar que acudieran ante las autoridades.

“Nos amenazaron con que no podíamos poner la denuncia porque ellos ya sabían dónde vivía cada uno de nuestra familia”, leyó la fiscal.

Cabe recordar que la imputación por secuestro extorsivo agravado atenuado no implica una condena y que los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.