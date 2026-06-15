“Para mí es la máxima coherencia”: De la Espriella reitera su propuesta de cadena perpetua tras caso de abuso en Usaquén

En la tarde del domingo, 14 de junio, las autoridades confirmaron la captura del hombre extranjero señalado de abusar de un menor de edad en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El individuo, de nacionalidad estadounidense, se encontraba en el balcón de un apartamento del edificio Niido, en el barrio Navarra, agrediendo sexualmente a un niño a la vista de los vecinos y transeúntes.

Puede leer: Petro habla de poner visas a estadounidenses tras caso de abuso en Usaquén: “quieren convertirnos en un prostíbulo pervertido”

La comunidad se aglomeró alrededor del inmueble, ubicado en la intersección de la calle 106 con avenida 19, para exigir que el individuo dejara de abusar del menor, y se comunicaron con la Policía para que acudieran al lugar. Allí, uniformados hicieron verificaciones de la identidad, antecedentes y hechos ocurridos en el apartamento, yencontraron que en el sitio había otros dos menores de edad.

“En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran tres menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, indicó el coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sujeto es retirado del edificio por la Policía, mientras un grupo de personas expresan su inconformidad y le gritan insultos en rechazo al abuso presenciado. En redes sociales el caso generó completo rechazo, pero también terminó siendo espacio para debatir en la jornada electoral que vive el país

Más noticias: Las dos caras de la jornada electoral: Así fueron los cierres de campaña de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda

Aberlardo de la Espriella volvió a mencionar la cadena perpetua

Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella ha defendido la implementación de la cadena perpetua como un pilar innegociable de su agenda de seguridad, enfocándola con vehemencia en castigar a los abusadores y asesinos de niños. Razón por la que por medio de su X se manifestó ante el atroz hecho, reiterando su intención de que esta medida se aplique:

“Monstruos como este no volverán a entrar a Colombia a hacer lo que les venga en gana. Desde el día uno de mi Gobierno implementaré controles migratorios reales y efectivos para que depredadores extranjeros jamás pisen nuestro territorio.¿Les parece extrema la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? ¡Para mí es la máxima coherencia!“, escribió.

Consciente de los antecedentes jurídicos en el país, donde la Corte Constitucional ya ha tumbado medidas similares, De la Espriella ha explicado que la vía para lograrlo en su eventual gobierno no será el Congreso, sino la convocatoria a un referendo popular para que los ciudadanos modifiquen directamente la Constitución.

“Se acabaron los días en que los más pequeños están a merced de los criminales. Se acabaron los días en que gobiernos como los de Petro y Cepeda premian a “Tornillo” y a otros degenerados", añadió el candidato.