Las inconsistencias encontradas detrás del proyecto inmobiliario que financia la campaña de Abelardo de la Espriella

En plena recta final de la carrera por la Presidencia de Colombia, la financiación de las campañas electorales ha pasado a ser el centro del debate público. En esta ocasión, la lupa está puesta sobre Abelardo de la Espriella, candidato del Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria, tras una investigación periodística de La Silla Vacía que pone en duda la solidez financiera de uno de sus proyectos bandera: el proyecto inmobiliario con el que asegura estar financiando sus aspiraciones a la Casa de Nariño.

Puede leer: De la Espriella supera a Cepeda en un 7 % en la recta final hacia la Presidencia: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

La investigación revela que el candidato ha promocionado con entusiasmo un proyecto de construcción, edificio que, según su narrativa, representa el músculo económico y la seriedad de su apuesta política. No obstante, los hallazgos del portal sugieren que los anuncios sobre el impacto, la viabilidad y los avances de esta obra estarían, en palabras del informe, “inflados”.

El candidato ha explicado que su negocio consiste con que él pone el terreno para desarrollar el proyecto, con las ganancias recupera el valor de la tierra y paga los gastos de su campaña presidencial: “Yo saco el valor del edificio y me queda el billete de la campaña y el gasto de eso me lo repone la reposición estatal”, dijo De la Espriella el pasado 31 de octubre de 2025 en un video titulado “Negociazo” publicado en sus redes.

Al poco tiempo de anunciar su candidatura, De la Espriella anunció que el proyecto sobre planos había sido completamente vendido y que pasaba a la etapa de “construcción”. Sin embargo, cinco meses después de haber anunciado la venta total del proyecto, sus unidades seguían vendiéndose.

De hecho, La Silla Vacía logró contactarse con una de las vendedoras que les afirmó la disponibilidad de 3 suites, dándoles toda la información correspondiente: Cada suite de aproximadamente 40 metros cuadrados cuesta entre 1.100 y 1.200 millones de pesos, alrededor de 30 millones por metro cuadrado. Adicionalmente, les explicó que la construcción de De la Espriella Collection iniciaría “aproximadamente en unos 10 o 12 meses”.

Dato revelador para la investigación por el hecho de que al tiempo de sus anuncios de “sold out” sobre el proyecto inmobiliario, el candidato presidencial también anunció que iniciaba la “etapa de construcción”. Otro de los hallazgos del medio, fue que desde la Secretaría de Planeación de Bogotá no hay registro de que haya sido tramitada alguna licencia de modificación o construcción en la dirección donde se construirá De la Espriella Collection.

El debate sobre la financiación electoral

Lo que para el candidato es una muestra de éxito empresarial y transparencia, para los analistas financieros y periodistas que siguieron el rastro de la obra, parece tratarse de un discurso sobredimensionado. Según el informe, existen inconsistencias notables entre las cifras de inversión proyectadas, los tiempos de ejecución y la realidad que se observa en el terreno.

Estas irregularidades no solo cuestionan la capacidad de gestión de De la Espriella, sino que plantean interrogantes serios sobre el origen y la transparencia de los recursos destinados a su campaña presidencial.

El uso de proyectos inmobiliarios como respaldo económico para campañas políticas es una táctica que suele atraer escrutinio, y en este caso, la controversia se centra en la veracidad de la información entregada a la opinión pública. Si la base de la financiación de la candidatura de De la Espriella depende de un proyecto cuyos datos estarían siendo exagerados, las implicaciones no solo son reputacionales, sino que podrían escalar a instancias legales ante las autoridades electorales.

¿Qué implica esta investigación?

El reporte de La Silla Vacía detalla cómo la narrativa del candidato, enfocada en su faceta de empresario exitoso, podría estar construida sobre bases débiles. En un momento en que el país exige claridad total sobre quién financia a los aspirantes a la Presidencia, estas revelaciones se convierten en un “golpe” a la credibilidad del candidato de Salvación Nacional.

Hasta el momento, ni el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella ni el propio candidato han emitido un comunicado oficial que desvirtúe los hallazgos técnicos publicados por la investigación. A menos de una semana de la jornada electoral del 21 de junio, esta polémica amenaza con convertirse en una sombra constante para una campaña que intenta venderse como la alternativa más sólida frente a su contendor, Iván Cepeda.