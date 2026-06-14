Capturan a hombre señalado de abusar de un menor en Usaquén y revelan aterrador hallazgo en el apartamento

En la tarde de este domingo, 14 de junio, las autoridades confirmaron la captura del hombre extranjero señalado de abusar de un menor de edad en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El individuo, de nacionalidad estadounidense, se encontraba en el balcón de un apartamento del edificio Niido, en el barrio Navarra, agrediendo sexualmente a un niño a la vista de los vecinos y transeúntes.

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La comunidad se aglomeró alrededor del inmueble, ubicado en la intersección de la calle 106 con avenida 19, para exigir que el individuo dejara de abusar del menor, y se comunicaron con la Policía para que acudieran al lugar. Allí, uniformados hicieron verificaciones de la identidad, antecedentes y hechos ocurridos en el apartamento, y encontraron que en el sitio había otros dos menores de edad.

Eran tres menores de 4, 7 y 15 años

“En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran tres menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, indicó el coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sujeto es retirado del edificio por la Policía, mientras un grupo de personas expresan su inconformidad y le gritan insultos en rechazo al abuso presenciado.

Desde Migración Colombiano confirmaron que el sujeto ingresó al país como turista el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

La Policía de Infancia y Adolescencia investiga el vínculo de estos niños con el adulto implicado y su estado actual. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) ya iniciaron las indagaciones para esclarecer los hechos y restablecer los derechos de las víctimas.