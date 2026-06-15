Las dos caras de la jornada electoral: Así fueron los cierres de campaña de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda

A solo días de que Colombia defina su rumbo en las urnas, la carrera por la Casa de Nariño entró en su recta final más vibrante. Durante el domingo 14 de junio, los dos candidatos que se disputarán la segunda vuelta presidencial quemaron sus últimos cartuchos en plaza pública. Con estrategias radicalmente opuestas, el abogado Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda midieron sus fuerzas en regiones clave del país, dejando en evidencia los dos contrastantes proyectos de país que se medirán en el 21 de junio.

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De la Espriella en Buga: Fe, caravanas y la búsqueda del ‘milagro’ electoral

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, eligió el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, para sellar su campaña. La elección de este territorio no fue al azar: el Pacífico colombiano ha sido históricamente un fortín de la izquierda, y De la Espriella busca arañar votos cruciales en una región donde cada sufragio vale oro, especialmente tras haber aventajado a su rival por 700.000 votos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

Antes de subir a la tarima, De la Espriella estuvo por más de una hora en la icónica Basílica del Señor de los Milagros. Con este gesto, el candidato consolidó de cara a la segunda vuelta su narrativa de la ‘patria milagro’ con la que convenció a 10,3 millones de ciudadanos en la primera cita electoral.

“He decidido hacer el gran cierre de la campaña en Buga porque ahí está el ‘negrito’, el gran milagroso que tocó mi corazón y que nos ha guiado durante toda esta campaña”, afirmó emocionado el candidato ante la multitud, asegurando que su próxima visita al municipio será como Presidente de la República.

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Desde la tarima cercana al templo, y respaldado por una masiva caravana que llegó desde Cali con banderas de Colombia y afiches del ‘Tigre’, movilizaciones que se replicaron en Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta, De la Espriella arremetió contra Cepeda, tildándolo de “heredero” del presidente Gustavo Petro, al tiempo que prometió un giro radical en el Estado enfocado en la seguridad, la salud y la defensa de la democracia.

El abogado describió la campaña como maravillosa, ya que pudo recorrer el país de punta a punta: “Mirar a los ojos a nuestra gente, escuchar sus angustias, abrazar sus sueñosy comprender, como nunca antes, la inmensa grandeza que habita en el corazón del pueblo colombiano”, expresó el candidato.

Iván Cepeda en el Caribe y Bogotá: La defensa del progresismo “a pulso”

En el lado opuesto, Iván Cepeda desplegó una intensa agenda de doble jornada para cerrar su campaña en plaza pública, dividiendo su último día de tarima entre el Atlántico y la capital del país. El candidato inició su jornada en Bogotá, el corazón político y electoral del país, para un masivo acto final.

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“Vamos con toda a las urnas el próximo 21 de junio.Todos los jóvenes a votar. Somos un pueblo movilizado, organizado y consciente, y por eso somos invencibles. Nos intentan hacer creer que el señor De la Espriella podrá derrotar al pueblo, pero no nos dejemos confundir. Vamos a dejar ver nuestra fuerza en las urnas; la nuestra no ha sido una campaña de miles de millones de pesos, sino de la gente”, fue parte del discurso de Cepeda en la Plaza Cultural de la Santamaría.

Mientras que el día domingo, se dirigió para Soledad, Atlántico, un punto estratégico del Caribe colombiano, región por la cual expresó un profundo aprecio y donde agradeció el masivo respaldo popular. El líder progresista no dudó en sacar pecho por el actual gobierno, destacando la gestión del presidente Gustavo Petro durante estos cuatro años, y selló sus compromisos de campaña prometiendo la continuidad y el mejoramiento profundo de las condiciones sociales para los sectores más vulnerables de Colombia.