A dos meses de dejar la Presidencia, encuesta CNC revela que Petro va terminando su mandato con saldo favorable

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el presidente Gustavo Petro durante este fin de semana festivo ha estado compartiendo los resultados positivos que tuvo su gobierno en el país, estos acompañados de gráficas. A pesar de que cierra con una imagen polarizada, la percepción se mantiene mayormente favorable entre los colombianos.

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Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la revista Cambio y divulgada este domingo 14 de junio, el 51,8% de los encuestados manifestó tener una imagen positiva del mandatario, mientras que el 43,8% la calificó de negativa. El restante corresponde a quienes no respondieron o no saben. La medición refleja un leve repunte o estabilización en la percepción del jefe de Estado en las etapas finales de su administración, tras meses de variaciones registradas en anteriores sondeos del mismo centro encuestador.

En mayo, por ejemplo, la imagen positiva se ubicaba alrededor del 47,7%, con un negativo del 45,2%. El actual 51,8% favorable posiciona a Petro por encima de la mitad del electorado en un momento clave, cuando el país ya mira hacia la transición presidencial tras la segunda vuelta electoral.Esta cifra, aunque positiva para un presidente de izquierda que ha enfrentado fuertes controversias, evidencia la profunda división que ha marcado al territorio.

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Petro llegó al poder en 2022 con promesas de “cambio histórico”, impulsando reformas en salud, pensiones, laboral y ambiental, junto a la ambiciosa “paz total”. Sin embargo, múltiples proyectos chocaron contra el muro del Congreso, generaron protestas y tensiones con sectores económicos, judiciales y de oposición.

Entre los aspectos que explican el respaldo sostenido se encuentran avances en cobertura social, inversión en regiones apartadas y una narrativa que conecta con sectores históricamente excluidos. El Gobierno resalta reducciones en indicadores de pobreza extrema en algunos periodos y el impulso a la transición energética. Petro, en reacciones previas a encuestas similares, ha agradecido a sus seguidores y afirmado que dejará el cargo “feliz” por haber cumplido con su base social.

No obstante, la imagen negativa del 43,8% obedece a cuestionamientos persistentes: el lento avance de la seguridad en zonas de conflicto, críticas por la gestión económica ante inflación y devaluación en ciertos momentos, y señalamientos sobre supuesta interferencia en instituciones.

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La polarización ha sido constante, con choques frecuentes contra la Corte Suprema, la Fiscalía y medios de comunicación.La encuesta CNC se realiza en un contexto de transición. Con las elecciones ya definidas, la favorabilidad de Petro cobra relevancia para medir el legado del primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia y el capital político que deja a su movimiento, el Pacto Histórico, de cara al nuevo gobierno.

La percepción de Petro se ha mantenido resiliente pese a una cobertura mediática mayoritariamente crítica y una oposición fuerte. A menos de dos meses de entregar las llaves de la Casa de Nariño, Gustavo Petro navega sus últimas semanas con más luces que sombras en esta medición, pero en un país aún fracturado.

Su imagen positiva por encima del 50% sugiere que, para una parte importante de los colombianos, el balance de su mandato se inclina hacia el lado de las transformaciones intentadas, aunque el veredicto final lo dará la historia y los resultados concretos que deje el próximo 7 de agosto.