2,6 toneladas de cocaína decomisadas en operación conjunta entre Colombia y Costa Rica

En una operación binacional exitosa, autoridades de Colombia y Costa Rica incautaron 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico costarricense, en el sector de Cabo Matapalo. El cargamento, avaluado en más de 20 millones de dólares, tenía como destino final Estados Unidos y sería propiedad del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras una intensa persecución, las autoridades interceptaron la lancha en la que viajaban cuatro colombianos y un hondureño, hallando a bordo 161 bultos que contenían 4.049 kilogramos de cocaína. A pesar de que, las condiciones meteorológicas complicaron la operación, lograron recuperar tanto a los detenidos como el cargamento, trasladándolo

La droga era transportada en un semisumergible que había zarpado desde la costa pacífica colombiana. La acción contó con la participación de la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

Este resultado representa una afectación superior a 20 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico y evitó la comercialización de más de 6 millones de dosis. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció hace pocos minutos sobre el decomiso a través de su cuenta en X:

“No es con misiles contra el campesinado como se acaba el narcotráfico, es con la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, como podemos separar a Colombia del narcotráfico, es con el diálogo y la paz que podemos y ya lo demostramos, certificadamente, disminuir los cultivos de hoja de coca”.

Este resultado se suma a otros golpes recientes de las autoridades colombianas, que en las últimas semanas han incautado importantes cargamentos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales costarricenses y enfrentarán cargos por tráfico internacional de estupefacientes.

Este tipo de operaciones binacionales se han fortalecido en los últimos meses para combatir las rutas marítimas que utilizan los grupos armados y carteles internacionales que operan desde el suroccidente colombiano.