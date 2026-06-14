Violento ataque con armas blancas contra seguidores de Abelardo de la Espriella en Chía deja una persona herida

La polarización política que vive el país volvió a cobrar víctimas. Un grupo de seguidores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue atacado con armas blancas durante un banderazo que realizaban de manera pacífica en el municipio de Chía, dejando como saldo una persona herida y tres capturados.

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Según las denuncias de testigos y videos que circulan en redes sociales, los simpatizantes de De la Espriella se encontraban realizando un banderazo cuando fueron abordados por un grupo de personas que, presuntamente afines al candidato Iván Cepeda, los agredieron con cuchillos, navajas y cadenas de metal. Una persona resultó lesionada con arma cortopunzante y tuvo que ser trasladada a un centro médico. Su estado de salud es estable, según las primeras informaciones.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, condenó los hechos y confirmó que las autoridades capturaron a tres personas involucradas en la agresión. “Estos actos de intolerancia no pueden seguir ocurriendo en nuestro municipio. Trabajamos para garantizar la seguridad de todas las manifestaciones políticas”, señaló el mandatario local.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella repudiaron el ataque y lo calificaron como un acto de “violencia política intolerable” en plena recta final de la segunda vuelta presidencial. “Estábamos ejerciendo nuestro derecho a hacer campaña de forma pacífica y fuimos recibidos con cuchillos. Esto es una amenaza a la democracia”, expresó uno de los coordinadores regionales del movimiento ‘Firmes por la Patria’.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la filiación política de los agresores, aunque testigos y videos preliminares apuntan a que se trató de un ataque motivado por diferencias políticas. La Policía Metropolitana y la Fiscalía Seccional adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y determinar responsabilidades.

Este hecho se suma a una serie de incidentes de intolerancia registrados en las últimas semanas en Cundinamarca y otras regiones del país, en el marco de una campaña presidencial altamente polarizada. Mientras tanto, el partido y la campaña de De la Espriella pidieron garantías electorales a las autoridades nacionales para el desarrollo de sus actividades proselitistas en las próximas dos semanas, antes de la jornada electoral del 21 de junio.

La ciudadanía y diferentes sectores políticos han condenado el acto de violencia y han llamado a la calma. “La democracia se defiende con votos, no con cuchillos”, fue uno de los mensajes más repetidos en redes sociales tras conocerse la noticia.