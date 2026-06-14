Decretan alerta máxima en salud: capital colombiana en emergencia por brote de grave enfermedad

La declaratoria de emergencia en salud pública encendió las alarmas en Valledupar. Ante el acelerado aumento de casos de dengue, el alcalde Ernesto Orozco Durán firmó el Decreto 000501 del 11 de junio de 2026, mediante el cual se declaró oficialmente la situación de emergencia sanitaria en todo el municipio, una medida que regirá de manera inmediata y, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre.

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La decisión fue adoptada luego de que las autoridades confirmaran que la capital del Cesar ingresó a un Nivel de Brote Tipo II por dengue, una clasificación epidemiológica que se aplica cuando los contagios superan de forma sostenida los límites esperados y muestran una tendencia creciente durante varias semanas consecutivas.

Alerta máxima en Valledupar: declaran emergencia en salud pública por avance crítico del dengue

El panorama epidemiológico que enfrenta el municipio ha generado una fuerte preocupación entre las autoridades sanitarias. Según el sustento técnico del decreto, el comportamiento del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti evidencia una expansión que obliga a fortalecer las medidas de control y vigilancia.

Las cifras revelan la magnitud de la situación. En el departamento del Cesar se han reportado 2.920 casos de dengue durante la semana epidemiológica evaluada. De ese total, 1.248 casos corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 1.660 personas han presentado signos de alarma y 12 pacientes han desarrollado dengue grave, la forma más peligrosa de la enfermedad.

En el caso de Valledupar, el acumulado alcanza 1.191 casos, una cifra que mantiene a la ciudad como uno de los principales focos de preocupación sanitaria en la región. Los reportes de vigilancia epidemiológica también evidencian la presencia de pacientes con síntomas que requieren seguimiento médico permanente y la existencia de casos de dengue grave, situación que llevó a las autoridades a reforzar la capacidad de respuesta institucional.

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Con la entrada en vigencia del decreto, la administración municipal activó de manera obligatoria el Plan de Contingencia para la Gestión, Atención y Control del Dengue, una estrategia que compromete tanto a entidades públicas como privadas en la ejecución de acciones para contener la propagación del virus.

Las medidas contemplan el fortalecimiento de las campañas de promoción y prevención, el aumento de las jornadas de control de vectores y la intensificación de las inspecciones sanitarias en diferentes sectores de la ciudad. Asimismo, la Secretaría Local de Salud tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del plan.

Desde la administración municipal se recordó que Valledupar solo podrá regresar a un escenario de control cuando los indicadores epidemiológicos permanezcan durante más de tres semanas consecutivas dentro de los parámetros normales establecidos por las autoridades de salud.

Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para fortalecer las medidas de autocuidado y prevención en los hogares. Entre las principales recomendaciones se encuentra eliminar recipientes con agua limpia estancada, lavar frecuentemente albercas y tanques de almacenamiento, mantener limpios patios y terrazas y acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular intenso, malestar general o episodios de sangrado.

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La declaratoria de emergencia sanitaria por dengue en Valledupar busca frenar el avance de una enfermedad que continúa creciendo en la región y que mantiene en alerta a las autoridades de salud del municipio y del departamento del Cesar.