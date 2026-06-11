Tragedia en San Andrés: Dos mujeres turistas murieron luego que dos lanchas tuviera un choque

Fatal accidente en San Andrés. (Foto: Captura de video Instagram Thearchipielago - 11 de junio de 2026)

Dos mujeres turistas extranjeras murieron y otras dos personas resultaron heridas tras un choque entre dos embarcaciones turísticas ocurrida en San Andrés durante la tarde del miércoles 10 de junio.

El accidente se presentó en el canal de navegación de la isla, en inmediaciones del sector del manglar y de la estación de Guardacostas.

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Dos mujeres murieron tras grave choque entre dos lanchas en San Andrés

Según la Dirección General Marítima (Dimar), una lancha identificada como Mi Bonita 2 chocó contra el pontón turístico Gold Fish, que realizaba un recorrido con 14 pasajeros a bordo.

Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Departamental de San Andrés. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, fallecieron debido a la severidad de las lesiones. Otras dos personas lesionadas recibieron atención especializada en un centro asistencial de la isla.

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Tras conocerse la emergencia, las autoridades activaron los protocolos de atención y rescate. La alerta fue recibida a través del canal 16 de VHF marino, lo que permitió la rápida reacción de unidades de la Armada Nacional y de la Autoridad Marítima Colombiana.

Equipos de respuesta inmediata fueron desplegados para evacuar a los afectados, brindar asistencia a los pasajeros y garantizar la seguridad en la zona donde ocurrió el accidente.

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Luego del siniestro, las autoridades acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon el choque entre las embarcaciones.

Los organismos competentes buscan determinar si el accidente estuvo relacionado con errores en la navegación, posibles imprudencias de los operadores o fallas técnicas en alguna de las embarcaciones.

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La investigación también evaluará el cumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos para la operación de servicios turísticos marítimos en el archipiélago.

La operación de lanchas y pontones en San Andrés se encuentra regulada por la Dimar mediante disposiciones orientadas a proteger a pasajeros y tripulaciones.

Entre las medidas vigentes se encuentra el uso obligatorio de chalecos salvavidas para todos los ocupantes, controles sobre la capacidad máxima de pasajeros y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas por parte de usuarios y operadores.

La normativa también establece restricciones sobre los puntos autorizados para embarque y desembarque en zonas turísticas como Johnny Cay y Rose Cay, además de límites de velocidad en sectores de alta afluencia de bañistas.