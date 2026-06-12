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Cierran motel en el centro deMedellín señalado de permitir la explotación sexual de menores de edad

La Fiscalía también encontró que el establecimiento funcionaba como centro de almacenamiento y venta de sustancias ilegales.

Motel cerrado en Medellín.
Motel cerrado en Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación
Por Laura Cano

La Fiscalía General de la Nación pidió iniciar un proceso de extinción de dominio sobre un motel y otro inmueble que están ubicados en el Centro de Medellín. Esto, porque presuntamente estarían siendo utilizados para explotar sexualmente a menores de edad. “Los dos bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión”, explicó Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

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La entidad encontró que del motel salían y entraban niñas y adolescentes de forma constante, quienes eran explotadas sexualmente por adultos. Además, uno de esos recintos almacenaba y comerciaba drogas ilegales, en adición a la facilitación de actividades sexuales.

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“Durante varios procedimientos realizados en el lugar, las autoridades constataron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes”, señaló la Fiscalía.

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Según los cálculos del ente acusador, ambos establecimientos comerciales estarían avaluados aproximadamente en $11.000 millones. Estos bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual se encargará de administrarlos mientras avanza el proceso de extinción de dominio ante la justicia.

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