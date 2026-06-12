Cierran motel en el centro deMedellín señalado de permitir la explotación sexual de menores de edad

La Fiscalía General de la Nación pidió iniciar un proceso de extinción de dominio sobre un motel y otro inmueble que están ubicados en el Centro de Medellín. Esto, porque presuntamente estarían siendo utilizados para explotar sexualmente a menores de edad. “Los dos bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión”, explicó Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

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La entidad encontró que del motel salían y entraban niñas y adolescentes de forma constante, quienes eran explotadas sexualmente por adultos. Además, uno de esos recintos almacenaba y comerciaba drogas ilegales, en adición a la facilitación de actividades sexuales.

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“Durante varios procedimientos realizados en el lugar, las autoridades constataron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes”, señaló la Fiscalía.

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Según los cálculos del ente acusador, ambos establecimientos comerciales estarían avaluados aproximadamente en $11.000 millones. Estos bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual se encargará de administrarlos mientras avanza el proceso de extinción de dominio ante la justicia.

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