“Es bastante tontico”: Armando Benedetti se va con toda contra Carlos Carrillo por decir que participa en política

Continúa el agarron entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional Para La Gestión de riesgos y Desastres (UNGRD), tras los señalamientos del segundo sobre presunta participación en política por parte del alto funcionario del gobierno Petro. De hecho, entre sus más recientes declaraciones, Carrillo llegó a afirmar que Benedetti evitó ser sancionado por tener cercanía con el procurador Gregorio Eljach.

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A Benedetti no le gustó en absoluto dicha declaración, y arremetió con fuerza contra el exfuncionario, llegando incluso a llamarlo “tonto”. “¿Qué tal eso que uno lo destituya, lo saque del puesto de uno a la Procuraduría? Es una cosa tonta la que él contesta, no he participado en política", señaló, y afirmó que para participar en política un funcionario público tiene que promover publicidad electoral, buscar que el elector vote por el puesto que ocupa, por constreñimiento al voto o a cambio de algún tipo de beneficio como dinero o una promoción laboral.

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“Eso como cuando uno estaba chiquito que lo regañaban en el colegio y decía que el que más gritó fue el otro estudiante; o lo suspendieron por hacer bulla y decía que el otro hizo más”, agregó Benedetti, pues antes de renunciar Carrillo fue suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política a favor de Iván Cepeda.

Finalmente, el ministro reiteró que considera que el exfuncionario es tonto: “él es bastante tontico pa todo lo que hace y dice, todo el día se la pasa diciendo quienes son los buenos y los malos en todas partes como tonto”.