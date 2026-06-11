“Nunca se me informó que sería arrestado”: Petro rechaza restricción del gobierno de EE. UU. a reunión con alcalde de Nueva York

El presidente Gustavo Petro se refirió, por medio de la red social X, a la restricción que le impuso el gobierno de Estados Unidos para reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU. El encuentro entre ambos líderes se canceló después de que diplomáticos estadounidenses le comunicaran a Petro que la iniciativa podría violar las condiciones bajo las cuales se le permitió ingresar al país, e incluso podía ser arrestado.

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Según el mandatario, nunca se le informó de restricciones a su visa o posibilidades de arresto, pues, de hecho, fue al funeral de Jessi Jackson en Chicago. “Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la república estamos protegidos por la ley de los EEUU que nos permite, a los jefes de Estado del mundo hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”, señaló.

Petro calificó el impedimento a su reunión con Mamdani como “poco democrático”, y señaló que es una restricción a su libertad de pensamiento, ya que pensaba dictar una conferencia que tenía programada en Boston, Massachussetts.

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Igualmente, aprovechó el mensaje para expresar nuevamente su desacuerdo con el respaldo de Donald Trump al candidato Abelardo De La Espriella, y reiteró algo de su columna de opinión publicada en The Washington Post: “las desavenencias con la política internacional de Washington, que en el caso de Gaza fue de la mayoría de los pueblos del mundo, no me impiden que mi palabra en el trato que hicimos en la oficina Oval de la Casa Blanca se mantengan, no importa las diferencias políticas que tenemos”.

Finalmente, el jefe de Estado recordó sus compromisos con Trump en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y habló de los avances de su gobierno en ese aspectos, especialmente frente a la erradicación de cultivos de coca en Colombia.