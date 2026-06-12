Atroz caso de maltrato: Expulsan a colombiano de España por golpear hasta la muerte a la mascota de su expareja

Andrés Camilo Candelo Pino, un colombiano de 29 años, fue expulsado de España recientemente después de ser condenado por asesinar a golpes a la gata de su expareja. El hombre, oriundo de Cali, regresó al país en un vuelo el pasado 10 de junio, como medida de reemplazo a la condena de prisión que le impuso la justicia de ese país por el indignante crimen.

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La brutal agresión

La atroz golpiza contra la gata, llamada Nala, ocurrió en la ciudad de Torrevieja, en Alicante, y quedó captada en un video que luego circuló en redes. Según muestra la grabación, el condenado golpeó a la gata con un mango de escoba, la estampó contra una pared y después siguió propinándole patadas, incluso cuando el animal ya había fallecido. De acuerdo con testigos del hecho, el hombre mostraba signos evidentes de consumo de drogas y alcohol y, de hecho, fue conducido a un centro de salud antes de ser llevado bajo arresto al cuartel de la Guardia Civil.

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Las consecuencias para el asesino

Ahora, el hombre tiene prohibido ingresar al territorio español por lo que dura su sentencia, y no podrá viajar a ningún otro país de la Unión Europea en ese período. Igualmente, se le impuso una multa de 1.000 euros a favor de la dueña de Nala , además de prohibirle la tenencia o comercio de animales.

Estas medidas reemplazan una condena inicial de 20 meses en la cárcel por los delitos de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria. Esto último significa que el agresor habría cometido el crimen para castigar, controlar o causar daño a su expareja.