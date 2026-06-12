Alerta: Bucaramanga y Barrancabermeja en la mira de las autoridades por fuerte ola de calor

Alerta por ola de calor y llegada del Fenómeno de El Niño. (Foto: Magnific.com (antes Freepik))

Las elevadas temperaturas que se han registrado en Santander mantienen en alerta a las autoridades de Bucaramanga y Barrancabermeja, que han intensificado las acciones de prevención ante los efectos asociados a la temporada seca y al posible impacto del fenómeno de El Niño.

En la capital santandereana, la Alcaldía advirtió que el aumento del calor estaría relacionado con las condiciones climáticas propias de este fenómeno, caracterizado por la reducción de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas en diferentes zonas del país.

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Encienden las alertas por ola de calor en Bucaramanga y Barrancabermeja

Frente a este escenario, la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD) reforzó las labores de seguimiento y las campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de minimizar riesgos y prevenir emergencias.

Las autoridades señalaron que la disminución de las lluvias puede afectar las fuentes hídricas, incrementar la probabilidad de incendios forestales y generar consecuencias para la salud de la población más vulnerable, entre ellos niños, adultos mayores y animales de compañía.

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Por esta razón, recomendaron mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad y promover el uso racional del agua.

La situación también es objeto de vigilancia en Barrancabermeja. Allí, la Dirección de Gestión del Riesgo mantiene monitoreo constante sobre la ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua potable del distrito.

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Según explicó el director de Gestión del Riesgo, Didier González, el municipio se encuentra en una etapa de transición entre la temporada de lluvias y el periodo seco, lo que ha provocado un aumento progresivo de las temperaturas.

El funcionario también alertó sobre la posibilidad de incendios forestales, debido a las condiciones de sequedad de la vegetación.

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Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar prácticas que puedan desencadenar emergencias, como las fogatas, las quemas de residuos y los tradicionales paseos de olla en zonas de riesgo.

Además, insistieron en la importancia de adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del agua.