Proceso penal de Blessd: El cantante no aceptó los cargos imputados por el delito de secuestro agravado atenuado

Blessd no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. (Foto: Captura de pantalla Audiencia 11 de junio de 2026)

El cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante la audiencia de imputación adelantada este jueves, 11 de junio, ante el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín.

En la diligencia judicial, el artista y los demás investigados se declararon inocentes del delito de secuestro agravado atenuado, cargo presentado por el ente acusador dentro del proceso que se sigue por hechos ocurridos en 2022.

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Blessd no aceptó los cargos imputados por el delito de secuestro agravado atenuado

La audiencia también involucra al mánager del cantante, Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”, y a otras dos personas vinculadas al expediente.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó por una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, exparticipante del programa Yo Me Llamo e imitador del cantante Ozuna, quien aseguró haber sido retenido y presionado en medio de una disputa relacionada con la firma de un contrato.

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La Fiscalía expuso ante el juez las razones por las cuales se sustenta la imputación y posteriormente continuará con la solicitud de medida de aseguramiento contra los procesados.

La defensa de Blessd ha sostenido que el artista no tuvo participación en los hechos investigados. Sin embargo, la fiscal relató que es el determinador del hecho, por ser de quien se hacía la imitación y se sustenta en una llamada que la víctima asegura haber recibido en la que fue amenazado e intimidado por el cantante.

Con la no aceptación de cargos, el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales, en las que la Fiscalía deberá demostrar la responsabilidad de los investigados.

Ahora, se adelanta la audiencia de medida de aseguramiento, pidiendo la fiscalía que sean enviados a la cárcel.