“Vamos a recuperar el bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur”: Carlos Fernando Galán se enfureció con los que evitan la intervención

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. (Foto: Captura de video @CarlosFGalan - 11 de junio de 2026)

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se enfureció por los que se oponen a intervención de bajopuente

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la intervención del bajopuente ubicado en la intersección de la avenida Villavicencio con la Autopista Sur y cuestionó a quienes se oponen a la recuperación del espacio, que según denuncias de la comunidad se había convertido en un foco de inseguridad.

A través de un video, el mandatario de los bogotanos aseguró que vecinos de sectores como Madelena, Perdomo y Villa del Río han solicitado desde hace tiempo la transformación del lugar debido a las actividades ilegales que allí se estarían presentando.

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Alcalde de Bogotá aseguró que se intervendrá el bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur

“Cómo puede alguien oponerse a que un lugar donde vendían droga, escondían motos robadas e incluso según la comunidad, había prostitución, se convierta en un espacio para los niños para hacer deporte”, manifestó Galán.

El alcalde señaló que el bajopuente presenta un deterioro significativo y que la administración distrital no dará marcha atrás en la intervención.

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“Bueno, estamos aquí en el bajopuente de la Autopista Sur, que conecta con la avenida Villavicencio. La comunidad de esta zona, Madelena, Perdomo, Villa del Río, nos ha pedido intervención de este espacio público, este bajopuente que está en pésimo estado”, afirmó.

Galán describió el lugar como una zona que genera temor entre los habitantes del sector debido a las condiciones de inseguridad.

“El bajopuente de la avenida Villavicencio con la Autopista Sur es un lugar oscuro, inseguro. Lo vamos a recuperar. No vamos a retroceder”, enfatizó.

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El mandatario también aseguró que la estrategia de recuperación se extenderá a otros puntos similares de la capital y reiteró que el objetivo es devolver estos espacios a la ciudadanía.

“Vamos a recuperar este y otros bajopuentes de la ciudad y vamos a garantizar que el espacio público en Bogotá sea para que cualquiera lo disfrute y no para que unos pocos hagan actividades ilegales en él”, concluyó.