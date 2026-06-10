“No crean bobos a los colombianos”: Federico Gutiérrez simula conversación en la que Petro habría pedido su suspensión

Federico Gutiérrez simuló conversación entre Petro y Gloria Arizabaleta y duda de la suspensión de Petro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la controversia desatada por el documento con el que Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenaría la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el mandatario local puso en duda la autenticidad política de la decisión y sugirió que se trataría de una estrategia para favorecer al jefe de Estado en medio del ambiente electoral.

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Alcalde de Medellín duda de la suspensión del presidente Petro y asegura que puede ser una estrategia política

“No crean bobos a los colombianos”, escribió inicialmente Gutiérrez.

Posteriormente, el alcalde aseguró que imaginaba una supuesta conversación entre el presidente Petro y la representante Gloria Arizabaleta, a quien identificó como exesposa del excandidato presidencial Roy Barreras.

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“Me imagino que así fue la conversación entre Petro y su congresista petrista Gloria Arizabaleta (exesposa de Roy), o el mensaje que le enviaron: ‘Compañera Gloria tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de Presidente de manera inmediata’”, publicó.

En el mensaje, Gutiérrez continuó con la recreación de la supuesta conversación y afirmó que, según su interpretación, la medida buscaría fortalecer la narrativa de victimización del mandatario.

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“‘Eso indignaría a nuestros seguidores, y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien. Además aprovechamos e incendiamos de nuevo a Colombia. ¿Qué opinas? Un abrazo. Tu jefe y Presidente Petro’”, agregó el alcalde de Medellín.

Las declaraciones de Federico Gutiérrez se producen en medio del debate jurídico y político generado por el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, cuya validez ha sido cuestionada por distintos sectores debido a las dudas sobre las competencias constitucionales para suspender al presidente de la República.

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En las últimas horas, integrantes del Gobierno nacional como Armando Benedetti y Gustavo Bolívar también han rechazado la decisión y han sostenido que una medida de este tipo debe surtir diferentes etapas en la Comisión de Acusaciones, la Cámara de Representantes y el Senado.