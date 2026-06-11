Manifestantes y policías protagonizaron fuertes choques a las afueras del Estadio Azteca en pleno inicio del Mundial

Mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, al interior del estadio Azteca en Ciudad de México, decenas de personas protestaban a las afueras del recinto en por la realización del evento. La manifestación, en la que participaron contingentes de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares de desaparecidos y estudiantes terminaron en choques con el fuerza policial, que llevaba a cabo un amplio despliegue de más de 10.000 policías y militares en la ciudad.

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Los manifestantes exigía justicia por los miles de desaparecidos y expresaba su inconformidad con la realización del mundial en medio de la violencia por crimen organizado que afronta ese país. “¡México campeón en desaparición!”, gritaban, mientrasquitaban barreras alrededor del perímetro del estadio y se enfrentaban a la Policía.

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Otro grupo de personas, armadas con palos y bates, rompió los vidrios de vehículos policiales, y uno más agredieron a varios agentes con piedras, palos y vallas metálicas. Ante esto, las autoridades respondieron lanzando gases lacrimógenos y haciendo retroceder a los marchantes.

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Por su parte, en la zona del ‘Fan Fest’ ubicada en el Zócalo, también había carteles de protesta de los maestros y se presentaron disturbios por las placas metálicas que cerraban el perímetro e impedían en acceso. Sin embargo, miles de aficionados finalmente pudieron ingresar al lugar en medio de los empujones y la desorganización.

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