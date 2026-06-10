“Está capacitada para ser jefe de Estado”: Iván Cepeda sale en defensa de Aida Quilcué ante ataques racistas

Este miércoles 10 de junio el candidato Iván Cepeda salió nuevamente en defensa de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, tras los múltiples cuestionamientos de tinte racista y clasista sobre su educación formal y sus capacidades para asumir el cargo y, en caso de ser necesario, realizar labores presidenciales.

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En el medio Caracol Radio le preguntaron cómo se imagina a la también senadora en un eventual gobierno suyo, frente a lo que aseguró: “Yo creo que como el machismo, el odio a los pobres y otras tantas formas muy retardatarias de nuestra cultura, hay que erradicar el racismo estructural y mi decisión la he tomado con orgullo”. Cepeda señaló que fue él quien se acercó a los pueblos indígenas para solicitarles que Quilcué, a quien considera “una de sus más prestantes figuras”, integrara su campaña.

“Lo voy a dejar claro, estoy profundamente orgulloso de tener a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial, quien es una persona que tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo, incluso en el de ser jefe de Estado si así llegase a ser el caso”, puntualizó, reconociendo la trayectoria de la lideresa indígena.

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El congresista aclaró que tomó la decisión conscientemente y que no se trata de una movida demagógica ni para fortalecer sus bases electorales en el Cauca. “Aida es una persona que ha librado luchas en su vida, con los pueblos originarios del Cauca, que no han dado muchas de las figuras políticas que aspiran hoy a ese cargo. Considero que está plenamente capacitada y lo está haciendo muy bien a pesar de los ataques que sí tienen un claro tinte racista contra ella”.

Cabe recordar que la también senadora ha sido lideresa indígena durante décadas, llegando incluso a ser la primera mujer en ocupar el cargo de Consejera Mayor en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y ha tenido roles en la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Onu y la Unesco.