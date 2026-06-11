Procuraduría suspende a Agmeth Escaf del Congreso por duro comentario hacia Abelardo De La Espriella

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del representante a la Cámara Agmeth Escaf, perteneciente al Pacto Histórico, por sus comentarios hostiles hacia el candidato presidencial Abelardo De La Espriella. El congresista estará fuera de su cargo hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta y cuenta ahora, también, con una investigación en su contra.

La decisión fue adoptada por las declaraciones de Escaf en Blu Radio, donde afirmó que Abelardo de la Espriella “se está comportando como la perra de los Estados Unidos”. “Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos”, dijo también el representante, lo que provocó una queja disciplinaria que calificó el comentario como una falta grave.

“Termina afectando la democracia como un todo, y no solo al movimiento político ‘Defensores de la Patria’ y su candidato Abelardo De La Espriella, y quebranta los deberes éticos y legales del servidor público, como es el trato respetuoso respecto de los ciudadanos”, señaló el accionante. Ante ello, la Procuraduría consideró que las manifestaciones de Escaf se enmarcan en “el escalamiento verbal de descalificaciones e insultos que se vienen dando en la contienda electoral”, y advirtió que existe la posibilidad de que ese comportamiento vuelva a repetirse antes de los próximos comicios.

“La posibilidad de que se repita la conducta investigada es alta, la cual, además, eventualmente puede influir en la ciudadanía, pues la posición social del investigado y sus exposiciones públicas pueden contribuir, con más o menos eficacia, para que se creen ambientes de radicalización y violencia”, precisaron, indicando que la medida pretende evitar la reiteración de la conducta y preservar las garantías durante el proceso electoral.

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