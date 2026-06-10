Donald Trump reiteró su “respaldo total e incondicional” a De La Espriella tras quejas de Petro en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo al candidato Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, poco después de que el presidente Gustavo Petro expresara su rechazo a esta actitud de su homólogo gringo durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

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“Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente y me pareció agradable la conversación y creía que habíamos hablado de un deal y no de bussiness. Y así me fui contento. Hoy tengo al presidente de EE.UU. apoyando a un candidato, rompiendo su constitución porque es una persona que dice lo mismo contra lo que está haciendo el papa. No me meto en cuestiones internas”, señaló Petro.

Poco después, Trump insistió en su respaldo a De La Espriella y volvió a felicitarlo después de haberlo hecho poco después de la primera vuelta: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!“.

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Calificó a Iván Cepeda como un ”marxista de izquierda radical"

El mandatario estadounidense aseguró que “Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!“, y calificó a Iván Cepeda como un ”marxista de izquierda radical".

Según Trump, los resultados de los comicios que tendrán lugar el próximo 21 de junio serán cruciales para el futuro de la relación de ambos países, y aseguró que De La Espriella contará con el apoyo y la “fuerza total” estadounidense en caso de ganar. “Debido a sus extraordinarios logros en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total e incondicional”, afirmó nuevamente en el final de su mensaje.