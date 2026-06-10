Álvaro Uribe Vélez anunció que su hermano se presentó ante una Comisaría para entregarse

En las últimas horas, Santiago Uribe Vélez, de 69 años, se puso a disposición de las autoridades para atender la orden de captura y cumplir la condena de 28 años de cárcel que tiene en su contra por los delitos relacionados con homicidio y vínculos con grupos paramilitares, dentro del proceso conocido como el caso de “Los 12 Apóstoles”.

La información fue confirmada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus redes sociales informó que su hermano acudió voluntariamente a una estación de Policía para atender el requerimiento judicial.

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Álvaro Uribe Vélez confirmó que su hermano se entregó para pagar la condena de 28 años de cárcel por ser jefe de ‘Los 12 Apóstoles’

“Santiago Uribe mi hermano llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, publicó el expresidente a través de sus redes sociales.

La entrega se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que lo declaró responsable por su participación como jefe de la estructura paramilitar denominada “Los 12 Apóstoles”, organización que operó en Antioquia.

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En la decisión judicial también se concluyó que Santiago Uribe Vélez tuvo responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de un vehículo de transporte rural.

De acuerdo con Blu Radio, a pesar de la confirmación de la condena, la defensa del hermano del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó el pasado 5 de junio un recurso extraordinario de casación con el propósito de buscar una revisión del fallo.

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Según explicó el jurista, aunque las sentencias derivadas de una impugnación especial, en principio, no son susceptibles de casación, existen precedentes jurisprudenciales que permiten la coexistencia de ambos mecanismos en determinadas circunstancias.

“Por lo anterior, se ha establecido que por regla general en contra de las sentencias que resuelven sobre impugnaciones especiales no procede el recurso extraordinario de casación, pero paralelamente desarrollando subreglas normativas tendientes a que en los casos en los cuales haya absolución y condena en un mismo caso, habilitar la procedencia conjunta de la impugnación especial y la casación en un mismo asunto”, argumentó Granados en la sustentación.

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La defensa sostiene que la providencia que ratificó la condena fue emitida dentro del mecanismo de doble conformidad y no en sede de casación, por lo que considera que todavía existe la posibilidad de acudir al recurso extraordinario.

En el documento radicado ante la Corte Suprema, Granados también pidió que se privilegie el derecho sustancial sobre las formalidades procesales y se garantice el acceso efectivo a la administración de justicia, amparado en los principios del debido proceso contemplados en la Constitución Política.