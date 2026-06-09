“No teníamos previsto que habría una segunda vuelta”: Gustavo Bolívar reveló detalles internos de la campaña de Iván Cepeda

Gustavo Bolívar, exdirector del Dapre y actual integrante de la campaña presidencial de Iván Cepeda, reveló que el equipo del candidato del Pacto Histórico no había contemplado inicialmente un escenario de segunda vuelta, situación que obligó a reorganizar la estrategia después de la primera jornada electoral.

Durante una entrevista con Blu Radio, Bolívar reconoció que existió un exceso de confianza dentro de la campaña y que estaban seguros de que ganarían en durante la primera jorna de las elecciones presidenciales.

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Gustavo Bolívar reconoció que perdieron una semana en hacer campaña para la segunda vuelta

“Nosotros no teníamos previsto que iba a haber una segunda vuelta. Digamos que hubo un exceso de optimismo que nos impidió planear una segunda vuelta, así que perdimos una semana prácticamente planeando esa segunda vuelta y estamos ya retomando con nueva imagen, con nuevo eslogan, más presencia en las redes sociales, que fue donde perdimos mucho terreno”, afirmó.

Bolívar aseguró que uno de los principales desafíos ha sido recuperar la presencia digital, “según nuestras estadísticas, ya hemos emparejado un poco el tema de las redes sociales porque realmente estábamos avasallados por el candidato de la oposición”, señaló.

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Bolívar explicó que el trabajo realizado en los últimos días permitió mejorar las cifras de impacto en las plataformas digitales.

Asimismo, sostuvo que la capacidad económica de las campañas influye directamente en la visibilidad de los mensajes en redes sociales. “Eso pasa también por la monetización, por la financiación que uno tenga para poder poner esos anuncios pagos en las redes sociales”, expresó.

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El exdirector del DPS señaló que la campaña de Iván Cepeda optó por una estrategia austera durante la primera vuelta, decisión que, según dijo, terminó generando desventajas.

“Nosotros teníamos inversiones de 10 millones de pesos al día o a veces menos, o muchos días sin nada, mientras que en la otra campaña pasaban de 100, 150 hasta 200 millones al día”, aseguró.

De acuerdo con Bolívar, el candidato decidió inicialmente no utilizar la totalidad de los recursos permitidos por la ley. “Por las directrices del candidato, que resolvió hacer una campaña austera, perdimos muchas ventajas. Nosotros no invertimos sino cerca de la mitad de lo que permitía la norma”, manifestó.

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Sin embargo, indicó que “ya eso cambió. Según las cuentas que se pasaron al CNE, gastamos un poquito más de la mitad de lo permitido en el tope electoral, mientras que las campañas de Paloma y de Abelardo registraron 36.000 millones. Nosotros estamos cercanos a los 18.000 millones”, afirmó.

Finalmente, Bolívar aseguró que la campaña llegó a la conclusión de que la austeridad excesiva no es una fórmula efectiva en una contienda presidencial. “Ya estamos convencidos de que esto no se puede hacer con tanta austeridad, sino llegar por lo menos cercano al límite de los topes, también para no tener problemas en el futuro de sobrepasarlos”, concluyó.