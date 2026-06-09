“Rechazo el uso de mi imagen con fines electorales”: Francia Márquez aseguró que están usando su voz manipulada con IA

Francia Márquez denunció que usan su imagen y su voz creadas con IA en campañas electorales

La vicepresidenta Francia Márquez, denunció que su imagen y su voz están siendo utilizadas de manera fraudulenta mediante herramientas de inteligencia artificial para difundir contenidos con fines electorales.

A través de un pronunciamiento público, Márquez rechazó la circulación de fotografías y videos que, según afirmó, han sido alterados, en los que aparece con Abelardo De la Espriella.

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Francia Márquez denunció que están usando su imagen para fines electorales

“Rechazo el uso de mi imagen con fines electorales. Las imágenes y videos que circulan en redes sociales son claramente manipulados con inteligencia artificial”, denunció a través de sus redes sociales.

La vicepresidenta también dejó claro que no ha autorizado ningún contenido elaborado con su imagen, voz o nombre. “No autorizo ni respaldo contenidos que induzcan a error a la ciudadanía utilizando mi imagen, mi voz o mi nombre”, señaló.

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Según Márquez, “estas prácticas atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia”, afirmó.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a verificar cualquier información a través de sus canales oficiales. “Invito a la ciudadanía a verificar la información a través de mis canales oficiales y a no compartir contenidos cuya autenticidad no haya sido confirmada”, indicó.

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Además del comunicado escrito, la vicepresidenta publicó un video en el que se refirió al hecho y dijo que: “Hoy quiero denunciar el uso fraudulento de mi imagen que está circulando en redes sociales, imágenes como estas que buscan manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”, expresó.

La vicepresidenta reiteró que rechaza este tipo de acciones y agregó “desmiento los contenidos que están circulando en redes sociales”, sostuvo.

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Francia Márquez también aprovechó el mensaje para decir: “mi causa ha sido defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud y de los pueblos étnicos. Siempre estaré del lado de la verdad, jamás del lado de la mentira. Y aquí seguiremos con el corazón bien puesto hasta lograr que la equidad se haga costumbre”.