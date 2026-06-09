“Voy a votar por defender la Constitución”: Katherine Miranda confirmó que apoyará a Abelardo De la Espriella

La representante Katherine Miranda anunció públicamente que en la segunda vuelta presidencial votará por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo, al asegurar que su decisión está motivada por la defensa de la institucionalidad y los contrapesos democráticos.

A través de un pronunciamiento, la congresista recordó que durante el gobierno de Gustavo Petro ejerció control político y cuestionó diferentes actuaciones de la administración.

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Katherine Miranda confirmó que apoyará a Abelardo De la Espriella

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de billones de colombianos. Durante cuatro años denuncié también cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno. Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente”, afirmó a través de un video publicado en TikTok.

Miranda aseguró que no fue una observadora pasiva durante el actual Gobierno, al cual apoyó en campaña. “Yo no fui una simple espectadora en este gobierno. Yo hice control político. Por eso creo que lo responsable es hoy hacer público mi voto y quiero explicar el porqué de la decisión”, señaló.

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La representante sostuvo que la segunda vuelta no representa una confrontación ideológica, “esta elección claramente no es entre izquierdas ni derechas, tampoco es una lucha de clases como lo quieren hacer ver. Tampoco es una pelea entre ricos y pobres. Esta elección realmente es entre quienes creemos que el poder debe tener límites y quienes creen que pueden concentrarlo cada vez más”, expresó.

Asimismo, explicó “yo no voy a votar por un nombre, yo no voto por una ideología, yo voy a votar por defender la Constitución Política. Yo voto porque se respeten las decisiones de las Cortes. Yo voto por la independencia de las instituciones. Yo voto por la autonomía del Banco de la República. Yo también voy a votar porque la meritocracia vuelva a importar en el servicio público. Voto porque nadie esté por encima de la ley”, manifestó.

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Katherine Miranda también cuestionó que “después de cuatro años viendo cómo este gobierno atacó a quienes pensamos diferente, descalificó a las instituciones cuando no le daban la razón, también recordemos que atacó a la prensa y utilizó el poder para intervenir en política, discúlpenme si yo no soy tan ingenua como para creer que ahora sí van a respetar la Constitución. Yo no les creo, así se lo tatúen en la frente”, dijo.

Finalmente, hizo oficial su respaldo a la fórmula integrada por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo,“hoy hago público mi voto y es por Abelardo De la Espriella y por José Manuel Restrepo. No porque crea que son perfectos, porque no lo son, pero yo creo firmemente que hoy representan algo fundamental y es la defensa de los contrapesos democráticos”, afirmó.

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La congresista concluyó afirmando que: “Yo ya escogí de qué lado voy a estar: del lado de la Constitución Política, del lado de las instituciones, del lado de la democracia, del lado de mi país, de Colombia. Mi voto es por Abelardo De la Espriella y por José Manuel Restrepo”.