“Otro más”: Federico Gutiérrez celebró la captura de norteamericano señalado como depredador sexual

Capturado norteamericano por ser presunto depredador sexual. (Foto: Tomada de X @FicoGutierrez - 10 de junio de 2026)

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la captura en Estados Unidos de Krisztian Kovacs, un ciudadano estadounidense de 45 años y residente de Delray Beach, señalado de delitos relacionados con material de abuso sexual infantil y de haber utilizado a Colombia, incluyendo Medellín, como destino para presuntas conductas de explotación sexual de menores.

A través de sus redes sociales, el alcalde destacó el procedimiento adelantado por autoridades estadounidenses y reiteró la política de la ciudad frente a este tipo de delitos.

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Cae norteamericano señalado de ser depredador sexual en Medellín

“Otro más”, celebró Federico Gutiérrez a través de mensaje publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el alcalde, Kovacs fue detenido en Fort Lauderdale por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

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“Krisztian Kovacs de 45 años y residente de Delray Beach, fue capturado por autoridades de Estados Unidos (HSI y CBP) en Fort Lauderdale y enfrenta cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Según la investigación, habría utilizado a Colombia, incluyendo Medellín, como destino para presuntas conductas de explotación sexual de menores”, dijo el mandatario.

Federico Gutiérrez indicó además que durante las investigaciones las autoridades revisaron dos teléfonos del extranjero, en los que habrían encontrado evidencia del delito. “Una revisión de los dos teléfonos reveló material de abuso sexual infantil. Todo un depravado sexual”, afirmó.

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El alcalde reiteró que Medellín mantiene una política de cooperación con organismos nacionales e internacionales para combatir la explotación sexual de menores y advirtió que la ciudad no permitirá que extranjeros involucrados en estos delitos encuentren allí un lugar para operar.

“Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó.

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Gutiérrez también entregó un balance, “ya son 33 extranjeros capturados entre 2024 y 2026 por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores, 18 en Medellín y 15 en otros países”, precisó.

Finalmente, aseguró que “seguiremos trabajando con autoridades nacionales e internacionales para identificar, perseguir y judicializar a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en escenario de estos delitos aberrantes”, concluyó el alcalde de Medellín.