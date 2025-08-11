La historia, las luchas y el perfil político del fallecido senador Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, dejó una huella significativa en la política colombiana como uno de los líderes más representativos de la nueva generación de la centroderecha. Su carrera estuvo marcada por una sólida formación académica, una herencia familiar ligada al servicio público y una profunda vocación por la vida política.

Nacido en Bogotá el 28 de enero de 1986, fue hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un operativo militar cuando estaba secuestrada por el cartel de Medellín, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Aquella tragedia personal, vivida a los cinco años, moldeó su visión del país y, según relató en varias entrevistas, lo motivó a trabajar desde lo público por un Estado más justo y seguro.

Trayectoria y legado de Miguel Uribe Turbay, de concejal a precandidato presidencial

Uribe Turbay se formó como abogado en la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una maestría en Políticas Públicas. Posteriormente, amplió sus estudios en Administración Pública en la Universidad de Harvard, consolidando un perfil técnico y estratégico para el ejercicio político.

Su llegada a la arena política ocurrió en 2012, cuando con apenas 25 años fue elegido concejal de Bogotá con el apoyo de líderes liberales como David Luna y Juan Manuel Galán. Durante su primer periodo, fue reconocido como concejal revelación por los periodistas que cubrían el cabildo distrital, y en 2014 asumió la presidencia del Concejo.

En esta etapa se destacó como uno de los críticos más férreos del entonces alcalde Gustavo Petro, especialmente por su oposición a la implementación del nuevo esquema de recolección de basuras y otras medidas que, a su juicio, afectaban la gobernabilidad de la ciudad.

En 2016, el alcalde Enrique Peñalosa lo nombró secretario de Gobierno, convirtiéndose, con 30 años, en el funcionario más joven en ocupar ese cargo. Durante su gestión, Bogotá mantuvo una de las tasas de homicidios más bajas del país y se impulsaron proyectos clave de infraestructura y movilidad.

Tras dejar la Secretaría en 2018, lanzó su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del movimiento independiente ‘Avancemos’, respaldado por más de 400.000 firmas ciudadanas. Su aspiración sumó el apoyo de partidos como el Centro Democrático, Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres y MIRA. En las elecciones de 2019 obtuvo más de 426.000 votos, quedando en el cuarto lugar, pero consolidándose como una figura de peso en el escenario capitalino.

En 2022, por invitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezó la lista del Centro Democrático al Senado, logrando la mayor votación individual de su partido con más de 226.000 sufragios. Desde el Congreso, fue una voz activa en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, interviniendo en debates sobre seguridad, economía y políticas públicas, y promoviendo proyectos de ley para mejorar el acceso a la educación, la salud y la protección de comunidades vulnerables.

Su perfil, que combinaba juventud, formación internacional y experiencia en gestión pública, lo posicionó como uno de los aspirantes más fuertes de su colectividad para las elecciones presidenciales de 2026. El 4 de marzo de 2025 formalizó su precandidatura, compitiendo internamente con figuras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Miguel Uribe Turbay representó a una generación de dirigentes que buscaban renovar la política desde la centroderecha, con una narrativa que combinaba firmeza en seguridad y orden, apertura al diálogo y gestión técnica. Su paso por la política, desde el Concejo de Bogotá hasta el Senado, estuvo marcado por un estilo directo, críticas contundentes a sus opositores y una apuesta por el fortalecimiento institucional.

Su legado queda inscrito no solo en las cifras y logros de su carrera, sino en el simbolismo de un liderazgo joven que aspiraba a incidir en las grandes decisiones del país.