Laura Sarabia salió en defensa de la hija de Petro tras polémica con James Rodríguez, “Con la fe intacta”

La pasión del fútbol nacional dejaron de lado los terrenos de juego para trasladarse, de manera inesperada, al complejo escenario de la política y las plataformas digitales. En plena recta final de la preparación para los torneos continentales, las despedidas oficiales de los futbolistas suelen convertirse en un verdadero nido de emociones, donde cada interacción es observada bajo lupa por millones de internautas. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta deportiva terminó salpicándose por la polarización del país, demostrando que en el ecosistema digital cualquier rumor o malentendido que involucre al entorno presidencial adquiere de inmediato una repercusión masiva y divide las opiniones en cuestión de minutos.

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Precisamente, la embajadora de Reino Unido, Laura Sarabia, encendió las redes sociales al reaccionar de manera categórica ante la ola de comentarios malintencionados que tuvieron como protagonista a la hija menor del presidente Gustavo Petro. La controversia estalló luego de que se viralizara un supuesto desplante por parte del referente de la Selección, James Rodríguez, quien presuntamente le habría negado una fotografía a Antonella durante el evento. En medio de la fuerte polémica en redes, Antonella bajó los animos, compartiendo un video en el que pide la unión y demuestra su admiración por Rodríguez, esperando poder tomarse una foto con él.

Ante este panorama, Sarabia decidió referirse a este tema por medio de su cuneta de ‘X’, dejando en claro que el respaldo hacia la menor de edad es inquebrantable, por encima de las pasiones y los ataques cibernéticos: “Fan #1 de Antonella. ¡Todo el apoyo a nuestra Selección Colombia, con la fe intacta en ustedes muchachos!”, sentenció de manera directa, acompañando sus palabras con el mencionado video de la hija de Gustavo Petro. Con este pronunciamiento, la funcionaria no solo cobijó a la joven quien en repetidas ocasiones ha dejado claro su amor profundo por el balompié y la Selección sino que mandó un contundente mensaje de unión nacional, intentando frenar en seco los señalamientos cruzados que empañaron el evento deportivo.

¿Cuántos hijos tiene Laura Sarabia?

Más allá de su agitada agenda, la vida privada de la funcionaria bogotana siempre ha despertado una enorme curiosidad entre los ciudadanos. Laura Sarabia tiene un solo hijo, un pequeño llamado Alejandro, quien nació a mediados de 2022 y se ha convertido en el motor de su vida. En múltiples ocasiones, la politóloga de la Universidad Militar ha manifestado los inmensos retos que implica equilibrar la alta política y la maternidad en plena juventud, convirtiendo su faceta familiar en uno de los temas más comentados por la opinión pública.