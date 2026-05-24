Petro estalló contra Uribe tras polémico mensaje a grupos armados en Segovia: “Mucho cinismo”

Un fuerte choque político sucedió este domingo entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, luego de que este último enviara un polémico mensaje desde Segovia, Antioquia, dirigido a los principales grupos armados ilegales que operan en el país. El jefe de Estado calificó la postura de Uribe como “cinismo” y lo acusó directamente de haber traicionado en el pasado a las estructuras criminales para ocultar la verdad del conflicto armado.

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La controversia se desató luego de la difusión de un video donde Uribe se dirigió explícitamente al Eln, las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). En su intervención, el líder del Centro Democrático les dijo que “no se confíen de Cepeda”, haciendo referencia al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegurando que “apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega”. Asimismo, el expresidente contrastó dicha postura señalando que, bajo la visión de su partido y de la candidata de este, “con Paloma las cosas son en serio, un sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución y de frente”.

La respuesta de la Casa de Narino no tardó en llegar. A través de un extenso pronunciamiento, el presidente Petro devolvió los cuestionamientos recordando la extradición masiva de jefes paramilitares a Estados Unidos durante el gobierno de Uribe, interpretando el hecho como una maniobra para silenciar las investigaciones sobre los nexos entre la política y las autodefensas.

“Mucho cinismo en política”: la dura réplica de Petro

El mandatario colombiano cuestionó la legitimidad del mensaje de Uribe a las organizaciones criminales y arremetió contra la gestión histórica de la Ley de Justicia y Paz. El presidente Petro aseguró textualmente en sus canales oficiales:

“Mucho cinismo en política, a veces es bueno para aclarar las cosas. ¿No fue Uribe el que entregó a todos los paramilitares a los EE. UU. después de llevarlos a una negociación de Paz? ¿Qué mayor traición que esa? Acabó por entregar a los paramilitares en la extradición para que no se cumpliera la sentencia de la Corte Constitucional que le había agregado a la ley de Justicia y Paz la obligación de decir toda la verdad de sus hechos antes de recibir beneficios jurídicos”.

Según el jefe de Estado, la condición de la verdad como requisito obligatorio fue una exigencia impulsada en su momento por figuras de la oposición, mencionando a Rafael Pardo, Luis Fernando Velasco y Gina Parodi. Petro sostuvo que el modelo de extradición aplicado en ese periodo sirvió para “domesticar a la justicia” en un contexto donde el 35 % de los senadores de la época terminaron en prisión por vínculos con las mafias.

El debate por el control de la verdad judicial

El centro de la confrontación se trasladó al rol que cumplen las instituciones judiciales en la reparación de las víctimas. El mandatario defendió la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como la instancia máxima para esclarecer la historia del conflicto, afirmando que los sectores de extrema derecha buscan bloquear los testimonios de los actores armados.

“La huída de la verdad que se produce en el uribismo es porque su jefe fue el creador del paramilitarismo en Colombia”, sentenció Petro de forma directa, vinculando el origen de estas organizaciones con crímenes de lesa humanidad que continúan en la impunidad. Gustavo Petro concluyó advirtiendo que los señalamientos de la oposición forman parte de una estrategia de “inversión de la verdad” para desestabilizar la política de paz actual.