Necropsia revela verdadera causa de la muerte de la bebé Mía Cataleya en Tolima: mamá de la niña enfrenta grave acusación

Foto caso Mía Cataleya: Fiscalía captura a la madre tras revelarse qué causó la muerte de la bebé de seis meses.

La investigación por la muerte de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que falleció el pasado 27 de mayo en el departamento del Tolima, dio un giro inesperado tras la captura de su madre, quien ahora se convirtió en la principal sospechosa dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

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La detención fue confirmada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que hicieron efectiva una orden judicial contra la mujer en el municipio de El Espinal, como parte de las pesquisas que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor.

La verdad sobre la muerte de Mía Cataleya: necropsia descartó una hipótesis y llevó a la captura de su madre

El caso había generado una profunda conmoción en el país luego de que, en un primer momento, surgieran versiones que apuntaban a un posible caso de abuso sexual contra la bebé. Incluso, algunas autoridades locales manifestaron públicamente esa hipótesis mientras avanzaban las verificaciones médicas y judiciales.

Sin embargo, el rumbo de la investigación comenzó a cambiar con el paso de los días y tras la recopilación de nuevas evidencias por parte de los organismos judiciales.

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Según la información conocida hasta el momento, la madre de la menor será presentada ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado por omisión, al considerar que habría incumplido sus deberes de cuidado, protección y custodia.

Las autoridades sostienen que existieron circunstancias que habrían permitido el deterioro progresivo de la salud de la niña, situación que terminó desencadenando su fallecimiento en un centro médico de Ibagué.

La captura de la mujer representa uno de los avances más importantes dentro de un caso que ha mantenido la atención de la opinión pública desde que se conoció el ingreso de la bebé en delicado estado de salud al Hospital San Rafael de El Espinal.

De acuerdo con los reportes iniciales, las autoridades fueron alertadas el 26 de mayo sobre la llegada de una menor con graves complicaciones médicas. El centro asistencial activó de inmediato los protocolos correspondientes y brindó atención especializada mientras se notificaba a los organismos competentes.

Paralelamente, expertos de Medicina Legal realizaron diferentes análisis forenses para establecer qué había ocurrido realmente con la menor. Entre ellos se encontraba el examen anatomopatológico practicado durante la necropsia, considerado una de las pruebas más importantes dentro de la investigación.

Los resultados obtenidos permitieron a los investigadores descartar algunas de las hipótesis que inicialmente habían generado alarma nacional.

De acuerdo con el informe forense conocido por Noticias RCN, los especialistas concluyeron de manera preliminar que la bebé no fue víctima de violencia física ni de abuso sexual, como se llegó a sospechar en los primeros días del caso.

Fue precisamente este hallazgo el que llevó a la Fiscalía a concentrar sus esfuerzos en una nueva línea investigativa relacionada con una posible omisión en los deberes de cuidado.

Finalmente, los resultados de la necropsia revelaron la causa que habría provocado la muerte de Mía Cataleya. Según el informe de Medicina Legal, la menor habría fallecido a causa de una neumonía, cuadro que presuntamente se agravó por una falta de atención oportuna y por el completo descuido que ahora es materia de investigación judicial.

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Con base en estas conclusiones, la madre de la niña enfrenta un proceso penal que podría derivar en una condena de entre 25 y 40 años de prisión si llega a ser encontrada responsable de los hechos que hoy conmocionan al país.