Medicina Legal confirma muerte de 11 menores en enfrentamientos de disidencias en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo en el departamento del Guaviare, específicamente en la zona rural de San José del Guaviare, sector conocido como Barranco Colorado. De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron en medio de combates entre estructuras disidentes de las antiguas FARC, identificadas como las facciones lideradas por alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

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La entidad forense detalló que, del total de cuerpos recibidos en sus laboratorios, 43 ya fueron plenamente identificados, mientras que cinco víctimas permanecen sin identificar, todas de sexo masculino. El reporte también reveló una cifra que ha generado profunda preocupación: entre los fallecidos se encuentran 11 menores de edad, correspondientes a ocho niños y tres niñas, lo que agrava la dimensión humanitaria del caso.

Once menores murieron en enfrentamientos de disidencias en Guaviare, confirma Medicina Legal

En total, el balance de las víctimas identificadas corresponde a 39 hombres y 9 mujeres, lo que evidencia la magnitud de los enfrentamientos registrados en esta zona del país. Por razones de protección de derechos, el instituto señaló que no se divulgarán los nombres completos de los menores de edad, sino únicamente sus iniciales, en cumplimiento de la normativa sobre protección de niños, niñas y adolescentes (NNA).

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Para agilizar el proceso de identificación y entrega de resultados forenses, Medicina Legal dispuso el traslado y análisis de los cuerpos en tres sedes regionales: Bogotá, Yopal y Villavicencio, donde equipos especializados adelantaron los procedimientos técnicos correspondientes.

En la Sede Central de Bogotá fueron identificadas múltiples víctimas, entre ellas Alexis Javier Colorado Ibarra, Jonatan Vargas Rodríguez, Jhonifer Alexis Aranda Muse, Juan Camilo Pérez Ríos, Arsecio Betancur Obregón, Elizabeth Ulcué Cruz, Floro Alberto Quitumbo Pito, Henry Jhoan Rodríguez y Rubén Darío Montero Timaná, además de otros ciudadanos como Yóffer Cambindoo Obando, Luis Alberto Muñoz Romero, Carlos Javier Silva Pedraza, Dheyby Wilson Criollo Bastidas y Daniela Mucutuy Valencia, entre varios más. En esta sede también figuran varios menores identificados bajo iniciales como YUC, JPCG, YOUC, MAR, WAPM y CYJA.

En la sede de Yopal fueron reportadas víctimas como Álvarez Arteaga Jonatan David, Orobio Angulo Jhon Aris, Mosquera Perea Dayler, Parra Rojas José Edinsson y Yucuna Tanimuca Elida Omaira, además de un menor identificado con las iniciales UVTD.

Por su parte, en la sede de Villavicencio se adelantó la identificación de víctimas como Brayan Daniel Pérez Moreno, María Zenaida Caldon, Luis Alberto Valencia Cuetia, Royer Wilfredo Téllez Turbay, María Luisa Mosquera Hoyos, José Alirio Calambas Cañas, Cristian Felipe Balvin Vidal, José Hernando Menza Tróchez y Bernardo Castro Yagary, junto con menores identificados como AFAY, FYFE y JJCHCH.

El organismo forense reiteró la complejidad del proceso debido al número de víctimas y a las condiciones en las que fueron recuperados los cuerpos. En su comunicado, Medicina Legal señaló: “Nos abstenemos de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido”.

Los enfrentamientos en el Guaviare han sido atribuidos a disputas territoriales entre grupos disidentes armados que operan en la región, lo que ha intensificado la preocupación de las autoridades por el control de zonas rurales y el impacto sobre la población civil.

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La confirmación de la muerte de 11 menores de edad ha generado especial atención institucional y humanitaria, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos ocurridos en esta zona del suroriente colombiano, marcada por la persistencia del conflicto armado.