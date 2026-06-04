Giro en el caso de la bebé Mía Cataleya muerta en Tolima: capturan a la mamá

Foto capturan a la madre de Mía Cataleya: Fiscalía revela nueva hipótesis sobre la muerte de la bebé en Tolima.

La investigación por la muerte de la bebé Mía Cataleya, ocurrida el pasado 27 de mayo en el departamento del Tolima, dio un giro significativo luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de la madre de la menor, señalada de presuntamente haber incumplido sus deberes de cuidado, protección y custodia.

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La detención fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en el municipio de El Espinal, en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro del proceso que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la niña de seis meses de edad.

Muerte de Mía Cataleya: Fiscalía descarta abuso sexual y captura a la madre por homicidio agravado

Según informó la Fiscalía, los resultados obtenidos durante la investigación y los hallazgos de la necropsia practicada al cuerpo de la menor permitieron establecer una hipótesis distinta a la que inicialmente había generado alarma en la opinión pública. De acuerdo con el ente acusador, la bebé habría fallecido como consecuencia de una neumonía asociada a una presunta omisión en los deberes de cuidado por parte de su madre.

Las autoridades sostienen que la falta de atención oportuna habría permitido el deterioro progresivo de la salud de la niña hasta desencadenar el cuadro clínico que finalmente causó su muerte en una clínica de Ibagué.

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La mujer será presentada ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual. En caso de ser encontrada responsable, podría enfrentar una condena que oscila entre los 25 y 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano.

El caso había generado una profunda conmoción en el país luego de que, en los primeros reportes conocidos públicamente, surgieran versiones que apuntaban a un posible abuso sexual contra la menor. Incluso, la Secretaría de Salud de El Espinal y el alcalde del municipio habían manifestado esa presunción mientras avanzaban las verificaciones médicas y judiciales.

Sin embargo, los resultados de la necropsia no confirmaron indicios de agresión sexual, por lo que la investigación tomó un rumbo diferente y se concentró en establecer posibles responsabilidades relacionadas con la atención y el cuidado de la niña.

La emergencia se conoció el 26 de mayo, cuando el Hospital San Rafael de El Espinal reportó a las autoridades el ingreso de una bebé en delicado estado de salud. Según la información divulgada en ese momento, el Departamento de Policía Tolima recibió una llamada alrededor de las 5:30 de la tarde alertando sobre el caso.

El centro asistencial activó de inmediato los protocolos institucionales y dispuso el personal médico necesario para atender a la menor. Las primeras versiones indicaban que la niña había llegado en condiciones críticas, situación que motivó el inicio de las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

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Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía mantiene como principal línea investigativa la presunta omisión de cuidado, una hipótesis que, según las evidencias recopiladas hasta el momento, habría sido determinante en el deterioro de la salud de Mía Cataleya y en el desenlace fatal que hoy mantiene en vilo a la opinión pública.